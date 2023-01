Maire Tecnimont acquista il controllo di Conser ed entra nel mercato dei prodotti chimici sostenibili

L’operazione prevede un primo step con l’acquisto dell’83,5%, estensibile al 100% entro 3 anni. Il titolo Marie Tecnimont ai massimi di periodo continua a salire

Maire Tecnimont, gruppo industriale internazionale leader nella trasformazione delle risorse naturali, ha annunciato l’acquisto di una quota dell’83,5% della società romana Conser, con l’opzione aggiungere la restante quota del 16,5% entro i prossimi tre anni.

Con questa operazione, che si chiuderà a metà aprile, Maire Tecnimont – controllata dalla Glv Capital di Fabrizio Di Amato, attraverso la sua NextChem Holding – entra così “nei mercati delle tecnologie per derivati ad alto valore aggiunto e per intermedi di plastiche biodegradabili” dice una nota della società precisando che il closing dell’operazione è previsto per metà aprile prossimo. Conser si occupa da più di 50 anni di tecnologie proprietarie e di ingegneria di processo sotto la guida di Flavio Simola, con ricavi totali attesi per il 2022 di circa 25 milioni di euro.

Il titolo Marie Tecnimont a Piazza Affari è ai massimi di periodo e continua il trend al rialzo. Nelle ultime settimane, il superamento dei massimi di novembre 2022 a 3,26 euro e la rottura dei top di giugno 2022 in area 3,40 euro, hanno migliorato ulteriormente il trend rialzista, dicono gli analiti tecnici. Stamane quota 3,53 euro in rialzo dello 0,40%.

“Questo importante passo consente al gruppo Maire Tecnimont di ampliare il proprio portafoglio tecnologico nell’area dei prodotti chimici sostenibili” ha detto Alessandro Bernini, amministratore delegato del gruppo Maire Tecnimont che nel suo capitale ha anche una quota degli spagnoli di Cobas Asset Management (4,938%) e degli arabi di Ardeco con quasi il 5%. Lo scorso novembre Maire Tecnimont ha inaugurato un nuovo impianto per l’economia circolare ad Abu Dhabi.

Maire Tecnimont si rafforza nel settore dei polimeri

Per Flavio Simola, amministratore unico e maggiore azionista di Conser, si tratta di un’operazione “estremamente interessante in quanto potrà consentire l’espansione sia delle attività di sviluppo tecnologico, che di quelle commerciali internazionali”.

Con questa acquisizione strategica, sottolinea la nota, Maire Tecnimont rafforza ulteriormente la propria leadership nel settore dei polimeri aggiungendo al proprio portafoglio tecnologico le tecnologie per gli intermedi delle plastiche biodegradabili e per le specialità chimiche a valore aggiunto, con l’obiettivo di combinarle con la propria capacità integrata di esecuzione di progetti, facendo leva al contempo sulla propria rete commerciale internazionale.

Qual è il business di Conser

Conser può contare su un portafoglio di brevetti tecnologici diversificati dedicati alla transizione energetica e ai processi per prodotti di chimica fine ad alto valore aggiunto. Il portafoglio comprende tecnologie flessibili ed economicamente vantaggiose per l’anidride maleica, il butandiolo e il dimetil succinato, che sono elementi fondamentali per la produzione di plastiche biodegradabili, in particolare il polibutilene succinato e il polibutilene adipato co-tereftalato. Il portafoglio di Conser comprende anche tecnologie per vettori di idrogeno organico liquido, chimica fine per la produzione di batterie al litio e derivati a base biologica (glicerina vegetale).

Nell’operazione Conser è stata assistita da Fai Advisory e dallo studio legale Foschiani di Roma, mentre per Maire Tecnimont l’operazione è stata gestita dal team legale ed M&A del gruppo.