Magico Martinenghi: l’uomo rana regala il primo oro all’Italia. Ecco il medagliere azzurro aggiornato

L’Italia festeggia il primo oro a Parigi 2024 grazie a Nicolò Martinenghi. Il nuotatore varesino ha dominato la finale dei 100 metri rana con una grande rimonta finale. Stasera grande attesa per Ceccon. Il medagliere azzurro fino ad oggi

Dopo due giorni di attesa finalmente è arrivata la prima medaglia d’oro per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. A regalarcela è stato il 24enne Nicolò Martinenghi che ha trionfato nei 100 metri rana. Partito dalla corsia 7, l’azzurro ha effettuato una rimonta straordinaria nei 50 metri finali, recuperando lo svantaggio iniziale e chiudendo la gara con un tempo di 59.03. Ha così preceduto l’inglese Adam Peaty, argento con 59.05, e l’americano Nic Fink, bronzo con lo stesso tempo. È la terza medaglia olimpica per il nuotatore di Varese dopo i due bronzi olimpici ottenuti a Tokyo 2020.

Martinenghi: “Ho colto l’attimo”

Intervistato subito dopo la gara, Martinenghi ha espresso tutta la sue felicità: “Sono senza parole, se non che ancora una volta ho dimostrato che non conta il tempo ma saper cogliere l’attimo. Il tempo non è dei migliori, ma a me interessa solo essere sul quel podio e sentire l’inno italiano, anche se non lo canto, non per menefreghismo, ma per scaramanzia”.

Il campione ha dedicato la sua medaglia a tutti coloro che gli vogliono bene: “Questa medaglia è per tutti quelli che mi vogliono bene – la mia famiglia, la mia ragazza. Mi mancava solo l’oro olimpico. Cosa ho pensato durante la gara? Niente, solo a stare davanti.”

Martinenghi: “La Rana ha scelto me”

Il tempo di Martinenghi, pur non essendo il più veloce della sua carriera, è stato sufficiente per garantirgli il gradino più alto del podio. Il giovane nuotatore ha saputo cogliere l’attimo vincente, confermando una volta di più la sua abilità e il suo talento in una delle gare più prestigiose e temute del nuoto, i 100 metri rana, una disciplina che ha visto nel passato l’affermazione di grandi atleti come Domenico Fioravanti.

Un amore per questa competizione che Martinenghi ha espresso chiaramente: “Non sono stato io a scegliere la rana, è lei che ha scelto me.”

L’Italia del nuoto è in festa e attende con entusiasmo le prossime gare, a partire dalla finale maschile dei 100 metri dorso di questa sera, dove sarà protagonista Thomas Ceccon.

Olimpiadi, il medagliere dell’Italia

A quattro giorni dall’inizio dei Giochi Olimpici, il medagliere degli azzurri conta 6 medaglie: 1 oro, 2 argenti e 3 bronzi.