Lvmh, Sarah Burton di Alexander McQueen è la nuova direttrice creativa di Givenchy

Continua il valzer di poltrone nella moda: la stilista britannica, nota per l’abito da sposa di Kate Middleton, guiderà la direzione creativa di Givenchy da subito e presenterà la sua prima collezione per l’Autunno/Inverno 2025 a marzo durante la Paris Fashion Week

Sarah Burton, la celebre stilista britannica nota per aver creato l’iconico abito da sposa di Kate Middleton, è stata nominata nuova direttrice creativa di Givenchy, il prestigioso marchio di proprietà di Lvmh. La designer, che ha recentemente concluso una carriera di 26 anni con Alexander McQueen, subentra a Matthew Williams, il quale ha ricoperto il ruolo di direttore creativo per tre anni, dal gennaio 2021 a gennaio 2024. Inizierà a lavorare con Givenchy immediatamente e presenterà la sua prima collezione per l’Autunno/Inverno 2025 a marzo 2025 durante la settimana della moda di Parigi.

Burton ha descritto Givenchy come “un gioiello” e ha espresso il suo entusiasmo per il nuovo incarico: “Sono entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo nella storia di Givenchy e di portare la mia visione, sensibilità e convinzioni personali a questa maison iconica,” ha dichiarato.

Il lascito di Alexander McQueen

Nel settembre 2023, Burton ha annunciato che la collezione Primavera/Estate 2024 sarebbe stata la sua ultima per Alexander McQueen, segnando la fine di un’era di 26 anni nel brand, di cui 13 come direttrice creativa. Dopo la scomparsa del fondatore Lee Alexander McQueen nel 2010, Burton ha guidato il marchio verso una crescita significativa, contribuendo a raggiungere vendite di circa 830 milioni di euro nel 2022.

La crescita del talento femminile in Lvmh

Burton si unisce così a un gruppo ristretto di donne che ricoprono ruoli di direttrici creative in case di moda di lusso di Lvmh, tra cui Maria Grazia Chiuri per Dior, Camille Miceli per Pucci, Silvia Fendi (insieme a Kim Jones) per Fendi e Stella McCartney. Questa nomina segna un significativo passo avanti nel riconoscimento del talento femminile nel settore, e Burton diventa la seconda donna a guidare il design di Givenchy, succedendo a Clare Waight Keller, che ha ricoperto il ruolo dal 2017 al 2020.

I commenti

Sidney Toledano, presidente del consiglio di amministrazione di Givenchy, ha elogiato Burton come un talento creativo eccezionale, sottolineando: “La sua visione unica e il suo approccio alla moda saranno preziosi per Givenchy, nota per la sua audacia e l’haute couture. Sono certo che la sua leadership contribuirà al futuro successo e alla posizione internazionale del marchio”.

Nel frattempo, Givenchy, parte del Fashion Group di Lvmh che comprende anche Celine e Loewe, ha recentemente nominato Alessandro Valenti come nuovo ceo. Valenti, ex presidente di Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) di Louis Vuitton, ha dichiarato: “L’arrivo di Sarah Burton come capo del nostro design creativo è un momento molto emozionante per Givenchy. Il suo straordinario percorso e la sua visione creativa hanno già conquistato molti fan, e siamo certi che continuerà a innovare e affascinare il pubblico globale. Attendo con interesse di vedere la nuova energia creativa che Sarah porterà nei nostri atelier mentre avviamo questo nuovo capitolo”.