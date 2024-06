Lvmh: Frédéric Arnault nominato Managing Director della holding di famiglia Financière Agache

Quarto figlio del magnate Bernard Arnault, era già Ceo della divisione orologi del Gruppo. Prosegue quindi il passaggio generazionale della famiglia Arnault ai vertici di Lvmh

Frédéric Arnault, quarto figlio del magnate Bernard Arnault, è stato nominato managing director di Financière Agache, la holding familiare che controlla il gruppo Lvmh attraverso Christian Dior SE.

Il giovane manager, classe 1995, sostituisce Nicolas Bazire e porterà avanti la missione di mantenere Lvmh all’apice del settore del lusso globale. Dopo essere diventato ad inizio hanno ceo di Lvmh Watches, quindi un nuovo incarico per il giovane manager all’interno dell’impero del lusso della sua famiglia.

Frédéric Arnault: una carriera in crescita

Frédéric Arnault continua così la sua crescita all’interno dell’azienda di famiglia. Oltre a essere Ceo di LVMH Watches, che comprende marchi di prestigio come Hublot, Tag Heuer e Zenith, ha anche assunto un ruolo nel consiglio di amministrazione di Lvmh dal mese di aprile. Insieme al fratello maggiore Alexandre, responsabile del prodotto e della comunicazione di Tiffany & Co., si unisce ai primi due figli di Bernard Arnault, Antoine, 47 anni, e Delphine, 49 anni, già membri del consiglio di amministrazione.

Prosegue dunque il passaggio generazionale orchestrato da Bernard Arnault, 75 anni, prosegue con l’inclusione di tutti e cinque i suoi figli in ruoli di vertice nel gruppo. L’ultimo figlio, Jean Arnault, 25 anni, è entrato a far parte della divisione orologi di Louis Vuitton come direttore del marketing e dello sviluppo nel 2021.

Lvmh: la struttura di controllo della famiglia Arnault

Lvmh è controllata al 47,99% dalla famiglia Arnault, che detiene anche il 63,5% dei diritti di voto attraverso Agache, Financière Agache e la società Christian Dior SE. Quest’ultima, detenuta al 41,29%, è l’azionista di controllo di LVMH. Financière Agache, in particolare, controlla il 96% di Christian Dior SE, che a sua volta controlla il 42% di Lvmh.