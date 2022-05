Lumsa, al via il master in management del Pnrr

Martedì 17 maggio alle ore 9.50 ci sarà la presentazione dell’Executive master in management del Pnrr promosso dalla Lumsa di Roma

Un master sul Pnrr. Martedì 17 maggio, a Roma, l’Università Lumsa di Roma presenterà l’Executive master in management del Pnrr (Exmap). All’evento parteciperà anche il ministro per la Disabilità, Erika Stefani.

Frequentando questo master, i partecipanti impareranno specifiche competenze per l’individuazione, la progettazione e la realizzazione di attività attinenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Un percorso che punta a fornire competenze sui cambiamenti epocali nel contesto socio-economico di riferimento introdotti dall’Agenda 2030 dell’Onu e rafforzati dall’accelerazione della green transition attuata nell’Unione Europea, fondamento del Pnrr.

“Il master sviluppa competenze di progettazione e management sostenibile indispensabili a realizzare le attività previste dal Pnrr e fornisce competenze sull’evoluzione normativa e sulla rendicontazione non finanziaria, essenziali nella logica del Pnrr. Vengono approfondite le competenze su digital e green procurement, necessarie alle pubbliche amministrazioni per interfacciarsi con il settore privato nella logica del Pnrr”, si legge nella nota dell’Università, che specifica: “il master si propone di formare manager competenti sugli aspetti di compliance alle normative in tema di anticorruzione, antiriciclaggio e privacy, in grado di governare i rischi relativi ai flussi finanziari di natura pubblica”.

La presentazione del master, come detto, si terrà a Roma, martedì 17 maggio alle ore 9.50, presso l’aula Giubileo Lumsa di via di Porta Castello 44. L’evento sarà introdotto da Claudio Giannotti, direttore dipartimento Gepli della Lumsa. È prevista, poi, la tavola rotonda “Le competenze per il management del Pnrr” a cui parteciperanno: Giovanni Ferri (co-direttore master Exmap), Francesca Cioffi (presidente e ceo di Ipacs Impresa Sociale, Institutional & Public Coaching Services), Rinaldo Marinoni (coordinatore Lumsa Advisory Board e membro comitato scientifico master Exmap), Sergio Maria Battaglia (co-direttore Exmap e responsabile rapporti istituzioni universitarie istituto Luigi Sturzo).

A seguire, l’approfondimento “Le opportunità del Pnrr per la disabilità”, moderato dal giornalista Fabio Bolzetta di Tv2000, a cui partecipera’, assieme al ministro per le disabilita’, Erika Stefani, il magnifico rettore della Lumsa, Francesco Bonini.