Lufthansa, sciopero martedì 20 febbraio: il 90% dei voli cancellati. Ecco tutti i dettagli

Lo sciopero durerà dalle 4 di martedì 20 febbraio alle 7 di mercoledì 21 febbraio e interesserà 7 aeroporti: Francoforte, Monaco, Berlino, Dusseldorf, Amburgo, Colonia/Bonn e Stoccarda

I dipendenti di Lufthansa si preparano a incrociare nuovamente le braccia, annunciando due giornate di sciopero che colpiranno i voli della principale compagnia aerea tedesca martedì 20 e mercoledì 21 febbraio. Ci si aspettano inevitabili disagi per i passeggeri, con possibili cancellazioni e ritardi. Questo movimento segue da vicino uno sciopero di 27 ore all’inizio del mese, che ha già gettato nel caos i viaggiatori in arrivo e in partenza dalla Germania. Secondo il colosso tedesco, sono stati cancellati circa 900 dei 1.000 voli programmati, con conseguenze per circa 100.000 passeggeri. Inoltre è in corso uno sciopero dei piloti della controllata di Lufthansa Discover Airlines, specializzata in voli verso destinazioni turistiche.

Sciopero Lufthansa martedì 20 febbraio

Questo nuovo sciopero, promosso nuovamente da Ver.di, coinvolge il personale di terra di Deutsche Lufthansa Ag, Lufthansa Technik, Lufthansa Cargo e altre società, crea disagi anche per i voli in partenza dall’Italia. La protesta, iniziata alle 4.00 di martedì 20 febbraio, termina alle 7.10 di mercoledì 21 febbraio. Gli aeroporti interessati includono Francoforte, Monaco, Amburgo, Berlino, Düsseldorf, Colonia-Bonn e Stoccarda.

Il personale di terra negli aeroporti è composto da lavoratori che svolgono una serie di compiti fondamentali per il corretto funzionamento delle operazioni aeroportuali. Questi lavoratori sono responsabili di una vasta gamma di mansioni, tra cui il carico e lo scarico di merci e bagagli dagli aerei, la gestione del check-in dei passeggeri, la direzione del traffico aereo a terra, la manutenzione degli aeromobili, la pulizia degli aerei e delle strutture aeroportuali, e molto altro ancora.

Lufthansa ha dichiarato di fornire assistenza tempestiva ai passeggeri coinvolti, aiutandoli nella riprogrammazione dei voli non appena possibile. Si consiglia di monitorare regolarmente il sito web della compagnia per gli aggiornamenti.

I motivi della protesta

L’iniziativa punta a ottenere incrementi salari per far fronte all’inflazione. Le trattative tra Lufthansa e il sindacato sono in corso, con i dipendenti che chiedono un aumento del 12,5% e un bonus inflazione di 3.000 euro, proposta respinta dalla compagnia che ha offerto un aumento del 10%. Al momento, un accordo sembra ancora lontano.

“Questo non è il modo per adempiere alla nostra responsabilità condivisa nei confronti dei nostri dipendenti, dei passeggeri o di una Lufthansa forte e affidabile” ha dichiarato il direttore delle risorse umane di Lufthansa Michael Niggemann, in riferimento alle modalità scelte per la mobilitazione sindacale.