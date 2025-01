Lufthansa pronta a concludere l’acquisizione di Ita a metà gennaio e annuncia 10mila assunzioni per il 2025

L’agenzia tedesca Dpa fissa il 13 gennaio come data per il closing dell’acquisizione di Ita Airways, ma manca ancora la conferma ufficiale. Attesa anche la nuova governance. Il titolo scivola del 4% a Francoforte

Lufthansa è pronta a concludere l’acquisizione di Ita Airways, con il closing previsto per il 13 gennaio secondo l’agenzia tedesca Dpa, mentre il primo consiglio di amministrazione della nuova governance è atteso per la metà di gennaio, come riportato da Radiocor. Sebbene la data non sia ancora stata confermata ufficialmente né dal colosso tedesco né dal ministero dell’Economia italiano, l’operazione segnerà la conclusione dell’accordo siglato a maggio 2023 tra Lufthansa e il Mef, unico azionista di Ita. Inoltre, Lufthansa ha annunciato un ambizioso piano di assunzioni per il 2025, con 10mila nuove posizioni a livello globale. Infine, Citi ha alzato il rating delle azioni della compagnia aerea tedesca da Sell a Buy, sottolineando le prospettive positive per la compagnia aerea, anche in vista di questa operazione strategica.

Nonostante le numerose buone notizie, il titolo di Lufthansa scivola di oltre il 3,9% a Francoforte.

Ita-Lufthansa: novità sulla governance e “sacrifici” per l’ok della Ue

Con l’ok della Commissione europea arrivato a dicembre, Lufthansa si prepara a acquisire il 41% di Ita per 325 milioni di euro. Tuttavia, per ottenere l’approvazione della Ue, i due vettori hanno dovuto fare alcune concessioni, tra cui la rinuncia a una parte degli slot a Milano Linate, la cessione di alcune frequenze a easyJet per tratte da Linate e Fiumicino verso Germania, Svizzera, Austria e Belgio, e la stipula di accordi commerciali con Iag (British Airways, Iberia) e Air France-Klm per migliorare la connettività intercontinentale.

Con l’acquisizione, arriva anche la novità della governance: il nuovo consiglio di amministrazione vedrà il numero dei membri passare da tre a cinque, con tre posizioni nominate dall’Italia e due dalla Germania. In pole position per l’incarico di ceo c’è Jörg Eberhart, italo-tedesco, già presidente di Air Dolomiti (la compagnia italiana di Lufthansa) e figura di primo piano nel gruppo tedesco. Eberhart, uno dei protagonisti delle trattative, avrà il compito di guidare la compagnia durante questa fase di trasformazione.

I prossimi passi dell’acquisizione e il piano di assunzioni per il 2025

Nei prossimi anni, Lufthansa continuerà a espandere la propria partecipazione in Ita, con un investimento di ulteriori 325 milioni di euro per acquisire un altro 49% di Ita tra il 2025 e il 2027. Questo porterà la compagnia tedesca a detenere il 90% delle azioni di Ita. Nel 2027, Lufthansa dovrà corrispondere al Mef un earn-out di 100 milioni di euro e l’acquisizione si concluderà tra il 2028 e il 2029, quando Lufthansa acquisirà l’ultimo 10% delle azioni per una somma di 79 milioni di euro. In totale, l’investimento di Lufthansa in Ita ammonterà a 829 milioni di euro.

Nel frattempo, Lufthansa sta anche puntando su un massiccio piano di assunzioni. Nel 2025 sono previsti ben 10mila posti di lavoro, tra personale di bordo, di terra, e ruoli tecnici e amministrativi. Circa metà di questi posti saranno destinati alla Germania, ma sono previste opportunità in tutto il mondo. Negli ultimi tre anni, Lufthansa ha creato oltre 30mila posti di lavoro e oggi conta più di 100mila dipendenti in oltre 90 Paesi.