Luce e gas sul mercato libero: l’Authority lancia il “Portale offerte”

L’Autorità per l’Energia ha dato il via alla seconda fase di informazione per famiglie e piccole imprese e ha aperto il nuovo portale che consente di confrontare tra loro oltre 2000 proposte presentate dagli operatori e di compararle l’offerta base garantita in regime di tutela

Al via la seconda fase del ‘Portale Offerte’, il sito pubblico e indipendente dell’Authority per l’Energia (ARERA), gestito da Acquirente Unico, che dallo scorso luglio permette a famiglie e piccole imprese di confrontare e scegliere in modo semplice e chiaro le offerte di luce e gas. L’inziativa è il secondo passo nella direzione della liberalizzazione del mercato elettrico che sarebbe dovuta partire il 1° luglio 2019 e che il Milleproroghe, in corso di approvazione definitiva in Parlamento, ha fatto nuovamente slittare al 1° luglio 2020.

Nonostante il rinvio di un anno il mercato è già da tempo in movimento e piovono le offerte su consumatori non sempre bene informati. Per questa ragione l’Autorità di settore va avanti con le iniziativa di conoscenza e di trasparenza, finalizzate ad aiutare famiglie e piccole imprese a fare scelte più consapevoli.

Dopo aver inserito sul portale le offerte Placet (i contratti standard di facile confrontabilità), sono ora presenti anche le proposte del mercato libero che già erano state inserite volontariamente nel ‘Trova Offerte’, il precedente strumento di comparazione dell’Autorità, attivo dal 2009. Il vecchio sito di confronto viene quindi chiuso e non sarà più consultabile. Con l’ultima tappa dello sviluppo, prevista entro la fine dell’anno, saranno progressivamente inserite le altre offerte esistenti sul mercato libero.

Cittadini e imprese possono quindi comparare oltre 2000 proposte tra elettricità e gas, scegliendo tra offerte a prezzo fisso e variabile di mercato. Infine, come definito, in questa seconda fase sarà visibile anche la spesa annuale personalizzata per la maggiore tutela elettrica e tutela gas.

Il Portale Offerte è raggiungibile all’indirizzo www.ilportaleofferte.it.