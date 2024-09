Louvre e Lady Gaga: una grande mostra e il film JOKER: Folie à Deux celebrano la “stagione pazza” del Museo

I pazzi di oggi sono quelli di ieri? Questa è una delle tante domande che pone la nuova grande mostra autunnale del Louvre “Figures du fou”. Du Moyen Âge aux Romantiques” dal 16 ottobre 2024. Mentre il 2 ottobre 2024, Warner Bros. Pictures presenta il film JOKER: FOLIE À DEUX, diretto da Todd Philipps e che riunisce sullo schermo Joaquin Phoenix e Lady Gaga

Questo autunno, il Museo del Louvre dedica una mostra unica alle molteplici figure del pazzo, che abbondano nell’universo visivo dal XIII al XVI secolo. Manoscritti miniati, libri a stampa e incisioni, arazzi, dipinti, sculture, oggetti preziosi o di uso quotidiano: tra Medioevo e Rinascimento, il pazzo invade letteralmente l’intero spazio artistico e si afferma come figura affascinante, travagliata ed eversiva in un’epoca di rotture, non così lontane dalle nostre. Capace del meglio e del peggio, il pazzo è a sua volta colui che intrattiene, mette in guardia, denuncia, inverte i valori o addirittura rovescia l’ordine costituito.

La figura del pazzo

La mostra esplora anche la scomparsa del pazzo quando trionfarono la Ragione e l’Illuminismo, prima di una rinascita alla fine del XVIII secolo e per tutto il XIX secolo. Il pazzo diventa allora la figura nella quale gli artisti si identificano: “E se il pazzo fossi io? “. Oggi la figura del pazzo trova nuove risonanze nella nostra sensibilità contemporanea, in particolare attraverso quella del Joker che è un’interpretazione contemporanea.

Su invito del Louvre e in stretta collaborazione con i team del museo, in collaborazione con Lady Gaga, Warner Bros. ha creato un video originale girato nelle sale del museo, con Lady Gaga. Ispirata dal suo personaggio Lee Quinzel, Lady Gaga entra, come in un sogno, nelle sale del Museo del Louvre, per vivere una Folie à deux con l’opera d’arte più iconica, Monna Lisa. La Gioconda si presta a un nuovo diversivo attorno al suo famoso sorriso, il momento di una reinterpretazione di una delle scene emblematiche del film JOKER: FOLIE À DEUX di Lady Gaga.

La Gioconda, un’icona sempre contemporanea

Se si tratta ovviamente di pura finzione, prodotta con un sistema che garantisce la perfetta integrità e sicurezza dell’opera, il Louvre offre attraverso questa creazione uno sguardo riflessivo sullo status della Gioconda, icona del Museo del Louvre che è stata protetta da vetro blindato dal 1974. Molte volte copiato, reinterpretato, deviato, è diventato nel tempo un’icona contemporanea. Celebrata fin dalla sua creazione all’inizio del XVI secolo per la sua straordinaria capacità di imitare la vita, sia fisica che psicologica, la Gioconda si presta naturalmente a questo diversivo attorno al sorriso. Leonardo da Vinci prediligeva nelle sue opere pittoriche questa espressione umana per eccellenza, fugace e ambigua, che gli permette di catturare un movimento in atto e di creare un dialogo con lo spettatore. L’importanza di questo incontro faccia a faccia nella composizione realizzata dal maestro fiorentino è al centro del video.

La mostra si inserisce in una “Stagione pazza” più ampia, incarnata da un programma culturale ricco e unico: tra cui una creazione di François Chaignaud intitolata “Little Players” – un pezzo sotto forma di un’esperienza immersiva e continua viaggio attraverso il Louvre medievale – o anche una “Notte dei folli”, un carnevale contemporaneo di danze, musica e spettacoli con la presenza di artisti come Zaho de Sagazan e Arthur H.

OKER: FOLIE À DEUX al cinema dal 2 ottobre 2024

“Figures du fou. Du Moyen Âge aux Romantiques“, al Museo del Louvre, dal 16 ottobre 2024 al 3 febbraio 2025