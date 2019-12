“L’inganno perfetto” al cinema: torna il filone delle truffe

Su FIRST Arte il film della settimana, recensito dal critico cinematografico Patrizio Rossano, è la pellicola firmata da Bill Condon, con due magistrali interpreti come Helen Mirren e Ian McKellen.

Il film del weekend su FIRST Arte, il magazine di FIRSTonline dedicato al mondo dell’arte e della cultura, è un’altra pellicola a quanto pare ben riuscita: a “L’inganno perfetto”, con la regia di Bill Condon e due magistrali interpreti, Helen Mirren e Ian McKellen, il nostro esperto Patrizio Rossano ha assegnato ben 4 stelle su cinque. Il genere è uno di quelli sempre molto apprezzati: la truffa. Sulla falsariga di quanto già visto in capolavori del passato come TotòTruffa, La stangata, Il genio della truffa, questo film sembra davvero valere il prezzo del biglietto.

La storia racconta le vicende di un truffatore professionista che dietro le apparenti sembianze di un tranquillo uomo di affari cela una natura criminale e violenta, inaspettata e insospettabile, proprio come un truffatore professionista dovrebbe essere e di una vittima, forse solo apparentemente tale. Si tratta di un thriller e non vi possiamo dire molto di più per non togliervi il piacere di scoprire come andrà a finire, in modo duro, amaro e sorprendentemente politico perché riporterà tutto il racconto a 60 anni prima, durante la seconda guerra mondiale in Germania, da dove i protagonisti provengono.