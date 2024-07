L’imprenditorialità giovanile come motore di crescita e inclusione sociale in Europa: il premio Re-Power Your Future di Unicredit

Nel luglio 2023, Unicredit Foundation e Junior Achievement Europe hanno lanciato “Re-power Your Future”, iniziativa triennale per contrastare la dispersione scolastica. Ecco i vincitori del premio

L’imprenditorialità giovanile sta emergendo come una delle forze trainanti per la crescita e il progresso delle comunità europee. Iniziative come il programma triennale “Re-power your future”, promosso da Junior Achievement Europe in collaborazione con Unicredit Foundation, stanno dimostrando quanto sia cruciale investire nell’educazione imprenditoriale dei giovani. Questo programma non solo supporta la creazione di idee innovative, ma anche la promozione della mobilità sociale e lo sviluppo sostenibile delle comunità. Un esempio è Devecol, una junior company di studenti di Bratislava premiata per un’app che promuove la raccolta dei rifiuti.

Il significato del Premio Re-Power Your Future e i vincitori

Il programma triennale “Re-power your future” coinvolge giovani in esperienze imprenditoriali concrete, offrendo loro le competenze e le conoscenze necessarie per realizzare le proprie aspirazioni e cogliere nuove opportunità. Come si vince? Il Premio viene assegnato alla migliore idea imprenditoriale JA che sostiene la mobilità sociale delle future generazioni o promuove la crescita e il progresso delle comunità attraverso l’impegno sociale.

Un esempio concreto di questo approccio è rappresentato dai 12 studenti di una scuola tecnica secondaria di Bratislava, in Slovacchia, premiati con il Re-Power Your Future Award di Unicredit Foundation per il loro progetto imprenditoriale innovativo. La loro junior company, Devecol, ha sviluppato un’applicazione intelligente e interattiva che mobilita le comunità nella raccolta dei rifiuti dalla natura. Questa soluzione innovativa non solo promuove la sostenibilità ambientale, ma dimostra anche l’eccezionale capacità degli studenti di coinvolgere giovani, società civile e istituzioni attorno a una missione condivisa.

Uno degli obiettivi chiave di “Re-power your future” è la lotta alla dispersione scolastica. Il programma prevede una serie di attività mirate a ridurre la dispersione scolastica, con risultati misurabili in termini di aumento della motivazione, dell’engagement e delle opportunità nelle scuole dove il rischio di abbandono è più alto.

I commenti

Silvia Cappellini, direttore generale di Unicredit Foundation, ha sottolineato l’importanza di “Re-power Your Future” nel contrastare la dispersione scolastica e ha celebrato i risultati degli studenti europei: “Siamo felici e onorati di partecipare al festival Gen-E in qualità di partner europeo. Nel luglio 2023 Unicredit Foundation e Junior Achievement Europe hanno lanciato insieme “Re-power Your Future”, un’iniziativa concreta volta a contrastare la dispersione scolastica, che coinvolge 10 Paesi del Gruppo Unicredit in un programma triennale. In questi giorni festeggiamo i risultati degli studenti europei e le loro idee imprenditoriali innovative. Unicredit Foundation è orgogliosa di annunciare i vincitori del premio Re-power Your Future Award , giovani che hanno saputo riunire le loro comunità attorno a una causa per il bene comune. Vedere questi progetti diventare realtà rappresenta per noi una grande iniezione di fiducia nel futuro”.

Salvatore Nigro, ceo di JA Europe, ha evidenziato l’importanza cruciale dei programmi di orientamento imprenditoriale nel prevenire l’abbandono scolastico: “C’è una chiara relazione tra l’offrire esperienze di orientamento imprenditoriale e il prevenire l’abbandono scolastico. I programmi JA sono in grado di stimolare l’autostima dei giovani e infondere in loro il desiderio di diventare protagonisti della loro vita, sviluppando le giuste competenze. Come? Ispirando tutti i giovani attraverso l’esempio imprenditoriale di altri, e formandoli su un’ampia gamma di skill trasversali e specifiche, fondamentali per avere successo nel contesto attuale”.