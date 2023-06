Lia Quartapelle (Pd) a Schlein: “A seguire la linea di Syriza, si finisce col fare la fine di Syriza”

Saggio avvertimento della brillante parlamentare del Pd alla segreteria Schlein: massimalismo e populismo rischiano di replicare in Italia la disfatta di Syriza in Grecia e di allungare la vita all’era Meloni

Talvolta una battuta vale più di complicati discorsi per fotografare lo stato dell’arte e i rischi che la socialconfusione del Pd di Elly Schlein, come la chiama Il Foglio, sta correndo. Uscendo l’altroieri dal Nazareno, Lia Quartapelle, una delle più brillanti parlamentari del Pd e grande esperta di politica internazionale, non ha nascosto la sua preoccupazione per la deriva che sta prendendo la segreteria Schlein. Tanta vaghezza sui contenuti, pulsioni di massimalismo con punte di settarismo verso il Terzo Polo, e assoluta confusione sulle alleanze che, se si riducessero ad inseguire i Cinque Stelle, avrebbero il solo risultato di allungare ad infinitum la durata politica dell’era Meloni. “A seguire la linea di Syriza, si finisce col fare la fine di Syriza” ha commentato un po’ sconfortata Quartapelle. Syriza, come in Italia i Cinque Stelle, aveva suscitato grandi speranze di cambiamento in Grecia ma poi, malgrado il coraggio del suo leader Tsipras, il radicalismo – ve lo ricordate il pittoresco ministro delle Finanze Varoufakis ? – s’è dovuto confrontare con la dura realtà e la severa austerità dell’Europa e soprattutto dei tedeschi, e ha finito per scontentare tutti fino ad arrivare alla disfatta del maggio scorso. Saggio avvertimento quello di Quartapelle.