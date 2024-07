Leonardo: record di utili nel primo semestre 2024: +160,6% grazie a Telespazio. Ordini oltre i 10 miliardi

Il gigante della Difesa e dell’aerospazio chiude il semestre con un portafoglio ordini di 43 miliardi e ricavi di 8 miliardi. Cala l’indebitamento del gruppo. Confermata la guidance per il 2024

Leonardo chiude il primo semestre 2024 con una crescita robusta e conferma le previsioni per l’anno. Il gruppo della Difesa e dell’aerospazio ha registrato un utile netto di 555 milioni di euro, più che raddoppiato rispetto ai 208 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente, segnando un incremento del 160,6%. Questo risultato è stato sostenuto da una plusvalenza di 366 milioni di euro, ottenuta dalla rivalutazione della partecipazione nel gruppo Telespazio, ora completamente consolidato. Gli ordini sono aumentati a 10,3 miliardi di euro, segnando un incremento del 15,6%, e i ricavi sono saliti a 8 miliardi di euro, con un aumento del 10,9%. L’ebitda è cresciuto del 13,3%, raggiungendo 503 milioni di euro, sostenuto dai buoni risultati nei settori dell’elettronica e degli elicotteri. La guidance per il 2024 è stata confermata e l’indebitamento netto è sceso.

I conti hanno portato il titolo a toccare un picco del 3%, per poi chiudere con un rialzo dell’1,80% a 22,64 euro per azione.

I conti di Leonardo nei primi sei mesi del 2024

Nonostante il forte incremento dell’utile netto complessivo, l’utile netto ordinario ha mostrato una leggera contrazione, scendendo a 189 milioni di euro, con un calo del 4,1%. Questo decremento è stato attribuito all’aumento del carico fiscale, influenzato in gran parte dalle componenti estere.

Il flusso operativo di cassa, sebbene negativo a 502 milioni di euro, ha mostrato un miglioramento rispetto ai -517 milioni di euro del 30 giugno 2023. Questo progresso è stato attribuito alle iniziative del management volte a migliorare la performance operativa e l’efficienza del ciclo degli incassi.

L’indebitamento netto è sceso a 3 miliardi di euro, con una riduzione di 600 milioni rispetto a giugno 2023, grazie al miglioramento della generazione di cassa e alla cessione della quota minoritaria di Leonardo Drs avvenuta nell’ultimo trimestre del 2023.

Al termine del semestre, il gruppo ha registrato un portafoglio ordini senza precedenti, oltre quota 43 miliardi (+7,3%).

La previsione per il 2024 è confermata, con attesi ordini per 19,5 miliardi di euro e un ebitda di 1,44 miliardi supportato dall’espansione dei volumi e da solidi livelli di redditività nelle principali aree di business.

Il commento del ceo Cingolani

Roberto Cingolani, amministratore delegato e direttore generale di Leonardo, ha commentato i risultati dei primi sei mesi del 2024 con soddisfazione: “I risultati del primo semestre mostrano una crescita a doppia cifra sulle principali metriche del Gruppo. In questi mesi abbiamo anche raggiunto traguardi importanti nel rafforzamento delle alleanze internazionali assumendo un ruolo attivo nella promozione della difesa europea. L’accordo con Rheinmetall rappresenta un’opportunità unica per lo sviluppo della nuova generazione di sistemi di difesa terrestre”.

Cingolani ha poi sottolineato i progressi nel consolidamento del core business della difesa: “grazie all’accelerazione del processo di digitalizzazione e alla razionalizzazione del portafoglio con la cessione di Underwater Armaments & Systems che dà ulteriore impulso alla collaborazione tra Leonardo e Fincantieri, e l’uscita da business non-core quali Iia e Skydweller. La creazione della nuova Divisione Spazio posiziona Leonardo in segmenti di mercato in forte crescita, mentre acquisizioni mirate rafforzeranno il business della Cybersecurity. Il piano di efficientamento è pienamente operativo, con risultati superiori alle attese. Tutto questo conferma la nostra chiara direzione di marcia in linea con gli obiettivi del piano industriale”, ha concluso Cingolani.