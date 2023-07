Leonardo protagonista di programmi di ricerca e sviluppo finanziati dal European Defence Fund: 614 milioni

Leonardo si è aggiudicato il 70% dei finanziamenti per la ricerca e sviluppo dell’ Edf: elettronica, cyber e spazio i settori interessati

Leonardo, azienda leader globale nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, si è aggiudicata 18 progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito del programma European Defence Fund (Edf) Work Programme 2022, di cui 10 sono progetti di sviluppo capacitivo e 8 di ricerca. L’Edf è uno strumento chiave della Commissione Europea per promuovere la cooperazione nel settore della difesa attraverso progetti competitivi e collaborativi, coprendo l’intero ciclo di ricerca e sviluppo. Con l’assegnazione di circa 614 milioni di euro su un totale di 832 milioni di euro, Leonardo è riuscita a ottenere il 74% dei fondi stanziati per il WP 22.

Una partnership strategica nell’ambito del European Defence Fund

Il finanziamento assegnato dall’UE, distribuito tra 41 progetti vincitori, riguarda aziende di 26 Paesi membri, oltre alla Norvegia. In particolare, l’Italia ha ottenuto fondi per un totale di 31 progetti.

Leonardo ha ottenuto finanziamenti per 18 progetti di ricerca e sviluppo in diverse categorie riguardanti settori chiave come l’elettronica, i velivoli, la cyber e lo spazio. L’azienda si posiziona alla guida del progetto Tiresyas (Technology Innovation for European Radar System Applications) nel campo elettronico, dimostrando le sue capacità multidominio.

La partecipazione attiva di aziende controllate e partecipate da Leonardo, tra cui Telespazio, Larimart, Elettronica, Mbda Italia e Consorzio Creo, rafforza ulteriormente il ruolo di traino dell’azienda nel Sistema Paese.

Progetti ambiziosi e multidisciplinari

I progetti a cui partecipa Leonardo includono il Technology Innovation for European radar systems Application (Tiresyas), volto a studiare una nuova famiglia di sensori multi-dominio (aria-mare-terra) che utilizzeranno tecnologie all’avanguardia come l’Intelligenza Artificiale. Leonardo coordinerà un gruppo di 29 realtà a livello europeo per un valore complessivo di circa 15 milioni di euro. Inoltre, l’azienda partecipa anche a progetti come Ec2 (European Command and Control System), Fasett (Future Air System for European Tactical Transportation) e Odin’s Eye II (Multinational development initiative for a space-based missile early-warning architecture II).

Questi progetti consentiranno di potenziare l’autonomia strategica dell’Unione Europea e di creare una base tecnologica e industriale di difesa europea più competitiva e integrata, promuovendo l’innovazione e coinvolgendo anche le Pmi del settore.

Con l’aggiudicazione di questi importanti progetti, Leonardo dimostra ancora una volta il suo ruolo di protagonista nell’ambito della ricerca e sviluppo nel settore della difesa, contribuendo in modo significativo all’innovazione tecnologica e all’avanzamento dell’industria europea della difesa.