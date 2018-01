Leonardo, Profumo lancia il nuovo piano e parte dagli elicotteri

Alessandro Profumo presenta oggi a Vergiate, nella storica fabbrica ex AgustaWestland, il nuovo piano industriale di Leonardo – L’aumento dei ricavi e dei margini sarà al centro della mission ma il primo problema da risolvere sarà il rilancio degli elicotteri

Nella storica fabbrica elicotteristica ex AgustaWestland di Vergiate, in provincia di Varese, Alessandro Profumo lancia oggi pomeriggio l’atteso piano industriale di Leonardo, l’ex Finmeccanica. Non è un caso che l’Ad di Leonardo abbia scelto questa location perchè tutti sanno che l’elicotteristica è la parte debole del gruppo, come emerse già nel warning di novembre. Ed è proprio dal rilancio degli elicotteri che Profumo, come ha anticipato in un’intervista al Sole 24 Ore, vuol ripartire per riportare in orbita Leonardo dopo gli sbandamenti dell’era Moretti e dopo il rodaggio di questi mesi che sono serviti all’ex banchiere di Unicredit e del Monte dei Paschi per mettere a nudo tutti i problemi di Leonardo e cercare una rapida soluzione.

Profumo non annuncerà rivoluzioni e non farà il temuto spezzatino delle attività di Leonardo ma, pragmaticamente, indicherà come e quando sia possibile rimettere in sesto il più grande gruppo industriale italiano ad alta tecnologia.

Aumentare ricavi e margini sarà la bussola del nuovo piano industriale che, senza perdere di vista il debito, punterà a rafforzare soprattutto la parte commerciale per aprire nuovi mercati, cercare nuovi clienti e fidelizzare quelli che Leonardo ha già venendo incontro alle loro attese e assistendoli anche con la fonritura di nuovi servizi

Il mercato si aspetta molto dal piano industriale di Profumo e spera che l’ex banchiere ritrovi nell’industria il tocco magico che lo caratterizzò nei primi anni della sua guida di Unicredit. Oggi pomeriggio si capirà meglio se e come sarà possibile ma non è casuale che nell’ultima settimana il titolo Leonardo abbia guadagnato in Borsa più del 13 per cento.