Leonardo: nuovo ordine per sei elicotteri in Australia

Ulteriori 6 elicotteri saranno consegnati a tre importanti operatori del territorio in Australia

Nuovo ordine per Leonardo in Australia. L’azienda ha annunciato all’Avalon Air Show 2023, in Australia, una nuova commessa di ulteriori sei elicotteri AW139 a tre diversi importanti operatori del territorio: Babcock Australasia (Babcock), RACQ CQ Rescue (CQ Rescue) e StarFlight.

Tutti e sei gli elicotteri saranno consegnati dalla linea di assemblaggio finale di Leonardo a Vergiate. Gli elicotteri saranno impiegati in missioni di elisoccorso (EMS – Emergency Medical Service), ricerca e soccorso (SAR – Search and Rescue) e trasporto interospedaliero. I mezzi saranno consegnati nel 2024 ed entreranno in servizio nella seconda metà dell’anno.

Gli operatori in Australia

L‘AW139 è stato selezionato da diversi operatori in Australia nel corso degli anni e vanta una flotta di oltre 60 unità che oggi svolgono vari tipi di missioni. Il nuovo ordine porterà a nove la flotta totale di AW139 di Babcock in Australia: l’operatore infatti già impiega nel paese sette elicotteri per conto di Air Ambulance Victoria e RACQ CapRescue. I due AW139 ordinati da CQ Rescue saranno utilizzati nella regione di Mackay nel Queensland centrale per svolgere missioni EMS/SAR, su terra e in ambiente marittimo, diurne e notturne, in ogni condizione meteorologica. StarFlight, già in possesso di 13 mezzi, invece, ha ordinato due nuovi esemplari che opereranno nell’area sud-est e sud-ovest del Queensland, per svolgere tutti i tipi di missioni di salvataggio e recupero su terra e sul mare. Gli elicotteri entreranno in servizio alla fine del 2024 dopo le attività di customizzazione richieste per le specifiche missioni.

L’elicottero AW139

L’elicottero bimotore AW139 di Leonardo si è dimostrato estremamente efficace per missioni di soccorso e emergenza. Offre capacità, tecnologia e sicurezza senza confronti per soddisfare i più complessi requisiti degli operatori per lo svolgimento di missioni in condizioni difficili con la massima efficacia. Gli elicotteri sono dotati di un’ampia gamma di equipaggiamenti tra i quali: un moderno autopilota e un avanzato sistema anticollisione, l’avionica avanzata, i nuovi dispositivi per la visione notturna, radar di ricerca e meteo e le ultime tecnologie di comunicazione. Sono più di 1130 gli elicotteri di Leonardo in servizio con oltre 280 clienti in 90 paesi.