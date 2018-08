Leonardo, non solo Milan: apre la Salumeria dello sport

Il dirigente del Milan si lancia nel food e apre un locale a Milano, a Piazza Napoli: sarà interamente dedicato al calcio in tv – L’apertura ai primi di settembre.

Non solo calcio nel presente e nel futuro di Leonardo, l’ex calciatore del Milan e poi allenatore sia dei rossoneri che dell’Inter, prima di essere richiamato poche settimane fa dal fondo Elliott per far di nuovo parte della famiglia rossonera, in veste da dirigente. Dopo un’estate da protagonista a suon di colpi di calciomercato, Leonardo si lancia nel food con un’idea originale: un locale, che si chiamerà Salumeria dello sport, interamente dedicato al calcio in tv. Il locale ovviamente è a Milano, a piazza Napoli, nella zona sud-ovest della città, non lontano dai Navigli e dall’epicentro di eventi come il Fuorisalone del Mobile.

Il dirigente del Milan ha dunque deciso di diversificare e di diventare socio di alcuni imprenditori locali in questa nuova avventura. La Salumeria dello Sport aprirà a settembre e proprio in questi giorni ha lanciato sulla sua pagina Facebook un appello per la ricerca del personale: si cercano cuoco, barman e servizio ai tavoli. I televisori invece già sono pronti, e trasmetteranno calcio dalla mattina alla sera. Non solo Serie A e squadre italiane, evidentemente, visti anche i trascorsi internazionali di Leonardo: il 48enne da calciatore ha militato in 6 squadre di cinque Paesi diversi, Brasile, Italia, Spagna, Francia e persino Giappone. Non a caso parla cinque lingue: portoghese, inglese, spagnolo, francese e “un po’ di giapponese”.