Leonardo e Saudia Aerospace (SAEI): accordo per manutenzione a elicotteri AW139 in Arabia Saudita

Memorandum of Agreement tra l’italiana Leonardo e la Saei dell’Arabia Saudita per la manutenzione degli elicotteri AW139, considerati i migliori nella loro categoria, nel Paese arabo

Saudia Aerospace Engineering Industries (SAEI) e Leonardo hanno annunciato, nel corso del Dubai Airshow (14-18 Novembre 2021), la firma di un Memorandum of Agreement (MOA) per rafforzare la fornitura di servizi di manutenzione in Arabia Saudita per la flotta di elicotteri bimotore AW139, in considerazione della crescita del successo di questo modello nel paese. Attraverso questo accordo sarà avviata per SAEI la procedura di qualifica per diventare un centro di assistenza autorizzato di Leonardo per la manutenzione basica dell’AW139.

L’accordo, in prospettiva, prevede anche l’estensione di servizi simili all’elicottero AW169 e al convertiplano AW609. “Siamo felici di diventare il primo centro di assistenza autorizzato di Leonardo in Arabia Saudita per i modelli AW139, AW169 e AW609”, ha affermato Fahd Hamzh Cynndy, Amministratore Delegato di SAEI. “Sono convinto che le nostre eccellenti capacità industriali garantiranno a proprietari e operatori un accesso più semplice a servizi affidabili, convenienti e tempestivi, consentendo anche di ottenere ancora più sicurezza ed efficienza, offrendo al contempo collegamenti ancora migliori”.





Gian Piero Cutillo, Managing Director di Leonardo Elicotteri, ha a sua volta dichiarato: “Siamo onorati di collaborare con SAEI per mettere a disposizione della crescente flotta di elicotteri AW139 in Arabia Saudita il livello di qualità del servizio che i loro operatori meritano. Questo consentirà loro di trarre il massimo dai vantaggi nell’impiego del miglior elicottero della sua categoria. Condividiamo pienamente valori e obiettivi comuni sulla sicurezza e l’efficienza del volo. Le competenze uniche di SAEI nei servizi di manutenzione saranno di grande beneficio per le operazioni dell’AW139 per supportare in modo efficace e tempestivo la comunità nazionale”.

Questo accordo fornisce prova dell’impegno a lungo termine di Leonardo nella regione, in linea con l’attenzione dell’Azienda per servizi sempre migliori e vicini agli operatori. Il rafforzamento di tali servizi permetterà di massimizzare l’efficacia e la sicurezza delle missioni della flotta di elicotteri a vantaggio degli operatori, degli equipaggi e delle comunità supportate. Con oltre 90 centri di assistenza in oltre 40 paesi in tutto il mondo, Leonardo è impegnata a fornire servizi di supporto e addestramento all’avanguardia e completi per garantire benefici senza precedenti agli operatori in termini di sicurezza, qualità, efficacia, costi e sostenibilità, elementi fondamentali del Piano Strategico Be Tomorrow 2030 di Leonardo.



L’AW139 è il programma elicotteristico più importante al mondo dalla sua certificazione nel 2004 e il modello più venduto nella sua categoria, con ordini per oltre 1200 unità effettuati da più di 290 clienti in oltre 70 paesi fino ad oggi. Il modello ha avuto grande successo in Medio Oriente con oltre 150 unità in servizio nella regione per la più ampia gamma di missioni tra cui trasporto corporate, assistenza sanitaria, ricerca e soccorso, ordine pubblico, trasporto offshore, compiti governativi.