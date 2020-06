Leonardo: accordo sul navale con Intermarine

Focus su programmi di nuova generazione e di rinnovo delle flotte di navi cacciamine, di pattugliatori veloci e di navi idrografiche

Leonardo ha firmato un accordo sul navale con Intermarine, cantiere navale italiano che sviluppa, progetta e produce navi militari e civili e sistemi e componenti navali.

L’intesa mira alla ricerca e allo sviluppo di nuove tecnologie utili a realizzare prodotti di nuova generazione e a confermare una “collaborazione commerciale volta a perseguire opportunità di business nel mercato navale militare e para-militare”, spiega Leonardo in una nota.

Gli esperti delle due società lavoreranno congiuntamente nei diversi settori specialistici allo scopo di rafforzare ulteriormente la partecipazione ai programmi di nuova generazione e di rinnovo delle flotte di navi cacciamine, di pattugliatori veloci e di navi idrografiche.



“L’alleanza conferma, inoltre, la decennale relazione industriale tra le due aziende nonché l’intento condiviso di consolidare, a livello nazionale e internazionale, il ruolo del Sistema Paese nell’industria navale della Difesa”, riferisce Leonardo.

Entrambe le società effettueranno investimenti robotica, tecnologia unmanned e ingegneria navale, tecnologie necessarie alla produzione di unità multiruolo sia costiere che di altura in grado di soddisfare i profili di missione richiesti per la lotta alle mine e per un controllo efficace del mare.

A Piazza Affari il titolo Leonardo cede lo 0,7% a quota 6,536 euro in una giornata in cui il Ftse Mib viaggia in ribasso dello 0,56%.