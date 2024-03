L’economia mondiale e il buco nero della Germania ma anche lo stato di Italia, Usa, Cina: domani sulle Lancette dell’economia

Da dove arriva la crisi dell’economia tedesca e come si spiega che il Pil italiano cresca più della media europea? Dove vanno Usa e Cina e che significa il boom delle Borse, dell’oro e del Bitcoin insieme? Domani su FIRSTonline le Lancette dell’economia di Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi risponderanno agli interrogativi di maggior attualità dell’economia

Nella costellazione economica mondiale c’è un piccolo buco nero: l’economia tedesca. Piccolo in relazione al PIL globale (3,3%) e nella sua capacità di assorbire la luce della crescita altrui. Tuttavia, la sua stazza e la sua performance stanno influenzando negativamente l’andamento dell’intera Eurozona, dove invece conta per oltre un quarto. Allora è importante chiedersi quali siano le ragioni dell’affanno dell’economia tedesca? All’opposto, l’Italia registra crescita superiore a quella dell’Eurozona, inflazione più bassa, e spread in netto calo: come si spiega? La robustezza della crescita Usa andrà a influenzare le elezioni di novembre? Davvero l’economia cinese è debole come si narra? I nuovi record di Borse, oro e Bitcoin indicano che è aumentata la propensione al rischio? Queste sono alcune delle domande cui rispondono le Lancette dell’economia di marzo 2024.

Le Lancette è una rubrica mensile di analisi della congiuntura, redatte tenendo conto dei cambiamenti strutturali. Nate oltre un terzo di secolo fa, sono curate da Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi ed escono mensilmente su FIRSTonline. Domani l’edizione di marzo 2024.