L’Ecole de Paris: opere di artisti progressisti in asta da Bonhams a Londra

Dopo l’edizione inaugurale dello scorso anno, L’École de Paris: A Modernist Diaspora tornerà a Bonhams martedì 28 giugno a New Bond Street

L’Ecole de Paris, un esodo di artisti ebrei dall’Europa dell’Est a Parigi all’inizio del secolo diede origine a una fioritura dell’attività artistica nella città.

I punti salienti dell’asta Bonhams includono Barque sur le Rivage di Moïse Kisling (polacco/francese, 1891-1953) stimato in £ 20.000 – 30.000; Taglialegna di Serge Férat, (1881-1958) con una stima di £ 40.000-60.000 e Fantasy della pittrice ucraina/francese Anna Staritsky (1908-1981) stimata in £ 2.000-3.000.

L’École de Paris ha aperto la strada agli approcci sperimentali allo stile e alla tecnica che hanno definito il modernismo e i suoi attori chiave – Jean Pougny, Moïse Kisling, Henri Epstein, Roman Kramsztyk, Pinchus Krémègne e Maurice Blond – sono tutti rappresentati nella prossima vendita del 28 giugno. Questi artisti, visionari del loro tempo, ricevono solo ora il riconoscimento proporzionale alla loro influenza. Moïse Kisling ha prodotto uno dei pezzi più audaci offerti, l’affascinante paesaggio marino Barque sur le rivage. Kisling lasciò la Polonia per Parigi nel 1910, dirigendosi verso l’epicentro culturale che era Montparnasse. Ha debitamente stretto amicizia e ha lavorato al fianco di artisti affermati come Picasso, Juan Gris, Max Jacob e Manolo. Il collega espatriato Henri Epstein (polacco, 1891-1944) si unisce a Kisling tra i principali artisti della vendita. Il paesaggio fluviale, che ha una stima di £ 8.000 – 10.000, è una nuova interpretazione di una scena pastorale romantica, l’uso impressionistico del colore e della pennellata che imita la screziatura della luce attraverso l’abbondante fogliame e i riflessi sull’acqua.

L’École de Paris: Jacques Spreiregen, il produttore Kangol e il patrocinio della comunità di artisti ebrei a Parigi

Un nome spesso citato in associazione con L’École de Paris è Jacques Spreiregen (1894-1982). Sebbene sia meglio conosciuto per aver fondato il produttore di copricapi Kangol, fornitore ufficiale dell’esercito britannico, il suo patrocinio della comunità di artisti ebrei a Parigi ha assicurato che molti talenti generazionali potessero raggiungere il loro potenziale. Le loro storie correvano parallele alla sua, da ebreo rifugiato dal brutale regime zarista in Polonia. Il suo rispetto per i maestri europei del 20° secolo era evidente nella sua impressionante collezione, dove Cézanne, Monet, Bonnard e altri ricevettero riconoscimenti. Nonostante abbia iniziato la sua attività in Inghilterra, il suo rapporto con gli artisti nella capitale francese è rimasto forte, procurandosi le opere direttamente dagli studi in cui sono state concepite. Molte delle sue acquisizioni sono presenti nella vendita, come Two Village Scenes di Maurice Blond (polacco, 1899 – 1974), stima £ 3.000 – 5.000 e Salle de billard di Jean Pougny (francese, 1894 – 1956), stima £ 5.000 – 7.000.

Questo non era un campo di innovazione riservato agli uomini e la diversità di L’École de Paris, che sosteneva il progressista e l’avanguardia. Le artiste hanno approfittato dell’atmosfera liberale di Parigi per aumentare la loro istruzione e praticare liberamente l’arte. Sonia Lewitska (polacco/francese, 1874-1937), ad esempio, fu una delle prime e più attive partecipanti. La casa di Montmartre che condivideva con suo marito, il cubista Jean Marchand (1883-1940), fungeva anche da salotto in cui famosi bohémien come Raoul Dufy, André Dunoyer de Segonzac, André Lhote e Henriette Tirman. Il suo dipinto Garden ha una stima di £ 8.000 – 10.000. Il lotto principale San Luca Evangelista, che ha una stima di £ 20.000 – 30.000, è di Maria Vorobieff (russa, 1892-1984), conosciuta come Marevna, l’amante di Diego Rivera, nata a Mosca.