Leasys: auto in leasing, arriva la consegna a domicilio

La società di mobilità, controllata da Fca Bank, ha lanciato la nuova app per gestire il servizio CarCloud in sicurezza, garantendo l’igienizzazione delle auto e persino la home delivery.

Con l’emergenza Covid-19, anche l’auto in leasing vi arriva a domicilio. E’ l’ultima trovata di FCA Bank e della sua controllata Leasys, che hanno lanciato nuova app Leasys CarCloud che consente agli abbonati una gestione a 360 gradi del servizio offerto, compreso il servizio di home delivery, gratuito per la prima consegna. Quella di Leasys è una formula di mobilità innovativa che va oltre il noleggio e consente l’utilizzo dell’automobile per vari periodi a seconda delle esigenze, senza doverla acquistare: una soluzione agile soprattutto in tempi di vincoli agli spostamenti, che rende complicata se non impossibile la fruizione del trasporto pubblico, e allo stesso tempo poco conveniente l’acquisto di un’automobile privata.

Per rispondere alle esigenze sanitarie Leasys offre dunque anche la consegna dell’auto a domicilio, riducendo gli spostamenti e garantendo, spiega un comunicato, “i parametri di massima sicurezza igienico-sanitaria”, oltre che il sostegno al made in Italy in questo momento di difficoltà attraverso la scelta di una flotta composta prevalentemente da vetture prodotte nel nostro Paese (e ovviamente presa dalla scuderia Fca). La nuova app Leasys CarCloud, disponibile per Android e a breve anche per iOS, fornirà anche una serie di altri servizi oltre all’home delivery: monitoraggio dei chilometri percorsi e di quelli residui; possibilità di cambiare auto o opzione di abbonamento; possibilità di aggiungere uno o più servizi accessori per potenziare il proprio piano di e monitorare la fatturazione dell’abbonamento gestendo i propri dati e le modalità di addebito.

Inoltre, grazie alle notifiche push, gli utenti saranno sempre aggiornati sullo stato del loro abbonamento e potranno gestire facilmente il rinnovo e i servizi scelti di mese in mese. Il tutto come in totale sicurezza, nel rispetto delle rigorose procedure di igienizzazione adottate, in linea con le indicazioni dell’OMS e del Ministero della Salute.