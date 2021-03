Le tre stelle di Da Vittorio si poggiano sulla piazzetta di Portofino

Dav, nasce dalla partnership fra i fratelli Cerea, tre stelle Michelin con il mitico ristorante Da Vittorio a Brusaporto e l’esclusivo Splendido Mare Belmond Hotel.

La notizia fa rumore: i fratelli Cerea con il loro Da Vittorio a Brusaporto tristellato Michelin approdano sulla esclusiva Piazzetta di Portofino grazie ad un accordo con Splendido Mare, Belmond Hotel.

Un’operazione esemplare per il panorama della ristorazione italiana di alto livello penalizzata dalla pandemia. DaV Mare riaprirà ufficialmente insieme all’albergo il 16 aprile 2021 dopo una completa ristrutturazione, e con la sua terrazza all’aperto, ambisce a diventare luogo d’elezione della Piazzetta di Portofino.

“Siamo entusiasti di collaborare con il Gruppo Da Vittorio – commenta Robert Koren, SVP EMEA di Belmond – quando abbiamo cercato un partner che potesse interpretare l’atmosfera rilassata ma sofisticata che si respira allo Splendido Mare, offrendo un’esperienza culinaria raffinata e informale nel contempo, la famiglia Cerea, con la sua indiscussa reputazione, è stata la scelta naturale. E insieme vogliamo rendere DaV Mare il luogo più desiderabile per incontrarsi, condividendo gli straordinari piatti creati da un team impareggiabile”,

DaV Mare nasce dalla ricerca dei migliori ingredienti e materie prime di stagione di provenienza locale; pesce e frutti di mare freschi della riviera saranno i protagonisti del menù, insieme ai sapori della tradizione regionale, come il “cappon magro”, rivisitato in maniera creativa. Nel menù saranno presenti iconici signature dishes del ristorante di Brusaporto, come i ‘Paccheri alla Vittorio’, mantecati con rituale maestria a tavola, davanti agli ospiti, insieme a nuove creazioni, come il “Risotto cremoso al pesto, gamberi ed emulsione di pomodoro”.

“Quando abbiamo aperto il nostro primo ristorante “Da Vittorio” a Bergamo, 55 anni fa, – commentano dal canto loro i Cerea – abbiamo voluto innovare, proponendo la cucina di pesce in una città votata alla carne; ora stiamo portando la nostra esperienza al mare, realizzando così un sogno di famiglia. Come per Belmond, a emozionarci è la semplicità, arricchita da un tocco attuale che reinterpreta la tradizione e, anche per questo, non vediamo l’ora di iniziare questa stimolante collaborazione”.

DaV Mare sarà aperto per colazione, pranzo e cena, per un caffè mattutino, uno snack pomeridiano e per aperitivi serali. Gli ospiti delle 14 camere e suites dello Splendido Mare avranno a disposizione il servizio in camera 24 ore su 24, e potranno gustare le creazioni della cucina dalla propria terrazza con vista sul porticciolo.

All’esperienza di Enrico e Roberto Cerea e di Paolo Rota, si combinano la conoscenza profonda del territorio e la competenza di Roberto Villa, executive chef dello Splendido Mare. Insieme, andranno alla costante ricerca delle migliori materie prime, utilizzeranno semplici tecniche di cottura per esaltarne i sapori, nel rispetto dei Presìdi Slow Food®. A ciò si aggiunge la visione in internazionale di Enrico, ‘Chicco’, e Roberto, ‘Bobo’, che hanno sviluppato, viaggiando, un precoce interesse per le cucine del mondo, sperimentando molte realtà e mescolandole abilmente alle ricette di famiglia, ispirate alla più autentica tradizione della cucina mediterranea.

Paolo Rota, al quale First&food ha dedicato un profilo un anno fa, è entrato a far parte della famiglia di “Da Vittorio” nel 1990, a 24 anni. Appassionato e curioso, fu subito notato da Vittorio Cerea che decise di puntare su di lui, facendogli fare pratica in brigate internazionali: nei Paesi Baschi, da Lasarte del pluristellato Martin Berasateguì, in Inghilterra da Michel Roux, padre nobile della cucina mondiale. Insieme ai cognati Chicco e Bobo, oggi è la mente creativa di Da Vittorio.

Roberto Villa ha iniziato a lavorare allo Splendido Mare vent’anni fa, ed è noto nel panorama gastronomico di Portofino per aver sviluppato una conoscenza approfondita della cucina del territorio, intessendo rapporti di fiducia con quei pescatori e fornitori locali che gli garantiscono gli ingredienti più freschi, perfettamente calibrati per il suo stile di cucina.

Il design degli interni di DaV Mare, curato da Festen Architecture, riflette la raffinatezza rilassata dello Splendido Mare, affascinante locanda di 14 camere e suites. I dettagli e i riferimenti alla storia marinara del porticciolo si fondono con l’iconico glamour degli anni ’50. Ogni particolare è stato progettato e pensato per far sentire gli ospiti a proprio agio e per vivere l’anima storica dell’hotel. Approfittando della posizione privilegiata, nel cuore dell’iconica piazzetta, il ristorante interno ed esterno di DaV Mare, offrirà un servizio impeccabile in un luogo accogliente, dove prendersi del tempo per gustare dell’ottima cucina, circondati dalla bellezza naturale di Portofino e dallo spirito della Dolce Vita.