Le 15 nuove lauree per trovare lavoro

Nuovi percorsi di laurea triennale dislocati su tutto il territorio nazionale allo scopo di implementare la formazione tecnica e “assicurare” uno sbocco lavorativo grazie ad un coinvolgimento sempre più massiccio di imprese e studi professionali – Ecco le 15 nuove lauree che partiranno nel prossimo anno accademico.

La laurea non è più garanzia di lavoro, anzi sempre più spesso rappresenta solo “un pezzo di carta” da attaccare al muro. E’ proprio per contrastare questa tendenza che il ministero dell’Istruzione e dell’Università ha deciso di dare il via a nuovi percorsi improntati sulla professionalizzazione dei futuri studenti, seguendo la via già intrapresa con il rafforzamento degli Its (Istituti tecnici superiori) e puntando sul terziario.

Partiranno dal prossimo anno accademico, saranno in tutto quindici e sono state creati con una sola missione: diventare concretamente dei veicoli in grado di traghettare i giovani verso il mondo del lavoro.

Per questo motivo, nel decreto che ne ha segnato la nascita firmato lo scorso 2 dicembre, il Miur le ha chiamate “lauree professionalizzanti”. Tre anni di studi con un “tragitto” ben definito: nei primi due gli studenti acquisiranno le basi necessarie, il terzo anno invece coinvolgerà in maniera pratica e diretta le imprese e gli studi professionalizzanti, che diventeranno fondamentali per raggiungere la laurea.

Quali conoscenze si acquisiranno? Tecnologia e digitalizzazione saranno i due capisaldi, con un occhio però anche nei confronti della trazione, edilizia e industria alimentare in primis.

Le università che porteranno alle 15 nuove lauree professionalizzanti sono state volontariamente distribuite in tutta Italia. Da Nord a Sud si parte da Bolzano con ingegneria del Legno, Udine e Padova con Tecnica e gestione dell’edilizia e del territorio. E poi Modena e Reggio Emilia con ingegneria per l’industria Intelligente, Bologna con ingegneria Meccatronica, Firenze con Tecnologie e Trasformazioni avanzate Legno Arredo Edilizia, Siena con Agribusiness e Marche Politecnica con Tecniche della Costruzione e Gestione del Territorio.

A Napoli partiranno addirittura tre diversi percorsi: Gestione del territorio (Vanvitelli), Costruzione del mezzo navale (Parthenope), Ingegneria meccatronica (Federico II),

Costruzioni e Gestione Ambientale e Territoriale sarà a Bari Politecnico e Ingegneria delle Tecnologie Industriali sarà a Salento. Chiudono le isole con Ingegneria della sicurezza (Palermo) e Gestione energetica e sicurezza (Sassari).