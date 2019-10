Lavoro, a Milano arriva il “tram del curriculum”

L’iniziativa è dell’agenzia per il lavoro Gi Group: dal 14 al 20 ottobre sarà possibile salire gratuitamente sul mezzo, con partenza a piazza Fontana.

Milano è una città dinamica, dove tutti o quasi hanno un lavoro, ma non per questo non può tornare utile dare una rinnovata al proprio curriculum vitae. Per esortare ed aiutare i cittadini a farlo, l’agenzia per il lavoro Gi Group ha ideato una curiosa iniziativa: per una settimana, a partire da oggi 14 ottobre, un tram itinerante girerà per il capoluogo lombardo, partendo dal capolinea di piazza Fontana, dando la possibilità ai viaggiatori di revisionare, in modo totalmente gratuito, il proprio curriculum vitae. Sul “tram del curriculum” sarà possibile salire in qualsiasi momento, fino al 20 ottobre, dalle 11 alle 16.30: per partecipare basta infatti salire sul mezzo, con un simbolico biglietto gratuito consegnato alla fermata dal personale Gi Group, e poi lasciarsi aiutare in un’operazione nella quale non tutti mettiamo la giusta attenzione.

A bordo del tram viene innanzitutto offerto un caffè di benvenuto, e poi i recruiter dedicheranno il tempo della corsa a dare suggerimenti per revisionare il curriculum vitae, curando tutti i dettagli a partire da quello – ancora più spesso sottovalutato – della foto professionale. Un team di esperti e di fotografi è anche a disposizione per scattare – se il “viaggiatore” lo desidera – una foto nuova di zecca da inserire nel cv. L’iniziativa del “tram del curriculum” torna dopo l’esperienza dello scorso anno, quando centinaia di persone avevano accettato di farsi modificare il curriculum. Avrà funzionato?