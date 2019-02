Lavori in casa: come migliorare l’efficienza energetica

Migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione ha un costo, ma permette di risparmiare in futuro sui consumi. I punti chiave della ristrutturazione sono quattro e sono sufficienti per avere la certezza di un risparmio sulla bolletta.

Migliorare l’efficienza energetica dell’abitazione negli ultimi tempi è diventato sempre più un’esigenza di molti italiani, al fine di riuscire a contrastare i costi che le bollette della luce e del gas. Nell’ultimo periodo, sia l’elettricità che il gas hanno raggiunto dei costi davvero esorbitanti, per questo motivo si cerca un modo per risparmiare e riuscire ad avere una casa con prestazioni energetiche migliori. Non solo, per molti è anche una scelta etica, perché se la casa è più efficiente si riesce ad avere un impatto meno negativo sull’ambiente.

Per riuscire a migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione è necessario fare dei lavori di restauro, anche se questi hanno un prezzo, bisogna considerare che il costo ristrutturazione casa in termini di prestazioni energetiche, permetterà di risparmiare in futuro sui consumi.

Inoltre, chi sceglie di ristrutturare casa e migliorarne l’efficienza energetica può accedere alle detrazioni fiscali previste dall’Eco Bonus e dal Bonus Ristrutturazione che permette di risparmiare sino al 50% sui lavori eseguiti. Quali sono i lavori principali da fare per riuscire a migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione? Ecco alcuni dei più richiesti.

I principali lavori di ristrutturazione per migliorare l’efficienza energetica

Quando si sceglie di migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione è possibile scegliere di effettuare alcuni lavori di ristrutturazione specifici. I migliori in questo campo sono:

1 – L’isolamento termico

Uno dei migliori lavori che si può fare per migliorare l’efficienza energetica è il “cappotto” che permette di migliorare l’isolamento termico dell’abitazione. Per migliorare l’isolamento è necessario mettere all’interno delle pareti dei materiali isolanti e a bassa traspirabilità come il legno o il sughero, che riescono a rendere le mura in grado di mantenere al meglio il calore e il fresco all’interno dell’abitazione. In questo modo si risparmierà per riuscire a riscaldare o rinfrescare la casa.

2 – Gli infissi

Oltre all’isolamento termico, uno dei lavori necessari per migliorare l’efficienza energetica è un rinnovo degli infissi. Spesso la casa non riesce a riscaldarsi o rinfrescarsi al meglio perché dalle finestre entra l’aria dall’esterno. Per questo motivo, mettere dei nuovi infissi come quelli realizzati in alluminio anodizzato e muniti di vetro camera e guarnizioni resistenti offrono la possibilità di isolare la casa dalle temperature esterne.

3 – Tetto

Un altro punto che merita attenzione è il tetto! Spesso infatti le fughe di calore sono dati da dei problemi con il tetto oppure da soffitti troppo alti. Per risolvere questo problema è possibile costruire un controsoffitto realizzato con materiali a basso impatto, naturali e ignifughi che permettono di migliorare la tenuta delle temperature all’interno dell’abitazione.

4 – Pannelli Fotovoltaici

Sicuramente una delle soluzioni per riuscire a rendere la casa più efficiente dal punto di vista energetico è l’installazione di pannelli fotovoltaici. Questi sono perfetti per chi ha un tetto o una veranda dove poterli posizionare in modo idoneo. Se la casa si presta alla loro installazione sicuramente il risparmio che si può ottenere dal punto di vista economico è davvero enorme, inoltre bisogna considerare che con questi si riesce a inquinare molto meno grazie al loro rifornimento di energia a impatto zero.