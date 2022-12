Lavazza punta MaxiCoffee, presentata un’offerta vincolante per acquistare la società francese

Nuova acquisizione per il gruppo Lavazza che questa volta punta su MaxiCoffee in Francia. Brancato rimane presidente

Il Gruppo Lavazza prosegue la campagna di acquisti e annuncia di aver presentato un’offerta vincolante per il 100% del capitale sociale della società francese MaxiCoffee, attiva nel settore del caffè.

L’attività del Gruppo Maxicoffee si rivolge sia a clienti privati che ad attività commerciali attraverso la sua piattaforma e-commerce, una rete di 60 punti commerciali presenti in tutta la Francia, la sua Ecole du Café e i suoi Concept Store. MaxiCoffee offre una varietà di 8000 prodotti tra più di 350 marchi differenti di cafè (in grani, macinato e in capsule) e un’ampia gamma di macchine da caffè espresso, caffettiere, macinacaffè e accessori. Il capitale di MaxiCoffee è oggi detenuto dal fondatore Christophe Brancato, da 21 Invest e da altri azionisti di minoranza.

Lavazza acquista MaxiCoffee: i dettaglia dell’offerta vincolante

A seguito dell’acquisizione, il Gruppo Lavazza diventerà azionista di maggioranza e Christophe Brancato reinvestirà nel capitale di MaxiCoffee con una quota di partecipazione minoritaria, mantenendo la carica di presidente.

L’operazione è soggetta alla preventiva procedura di informazione e consultazione del Comitato economico e sociale delle società del gruppo MaxiCoffee e, successivamente, sarà sottoposta all’approvazione della Direzione generale per la concorrenza, i consumatori e il controllo delle frodi (Dgccrf).

Lavazza acquista MaxiCoffee: i commenti dei protagonisti

“L’acquisizione di MaxiCoffee ci consentirà di consolidare il nostro posizionamento in Francia, da sempre un mercato chiave per il gruppo, e di rafforzare la nostra presenza nell’e-commerce accrescendo il presidio nel mercato B2C/consumer”, dichiara Antonio Baravalle, Ceo di Lavazza.

“MaxiCoffee manterrà il suo profilo di piattaforma e-commerce multibrand e resterà indipendente. Il nostro ingresso non andrà a modificare in alcun modo il suo modello di business di successo, al contrario ne favorirà la crescita grazie all’attivazione dei nostri piani di sviluppo internazionale”, conclude Baravalle.

“Si apre una nuova fase di lungo termine e di crescita che ci supporterà nel raggiungere i nostri obiettivi di sviluppo, in linea con i valori sociali e umani che da sempre caratterizzano la grande comunità di MaxiCoffee”, dice Christophe Brancato, presidente di MaxiCoffee.