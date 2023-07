L’auto volante diventa realtà: entro il 2025 si potrà guidare sia su strada che in cielo per 300 mila euro

La start up californiana ha ottenuto l’approvazione per i voli di prova dall’agenzia governativa Usa che regola l’aviazione civile. E sta già raccogliendo i pre-ordini per l’auto che sarà disponibile dal 2025 a partire da 300 mila euro

Il sogno dell’auto volante si sta realizzando. Alef Aeronautics, start up californiana, ha annunciato la lavorazione di un prototipo capace di decollare, volare e atterrare come un elicottero ma con le sembianze di una lussuosa automobile completamente elettrica. La startup californiana ha intenzione di far uscire l’auto, nota anche come “Modello A”, per l’acquisto nel 2025. Il prezzo è ovviamente da capogiro: attorno ai 300.000 dollari. Ora, la Federal Aviation Administration (Faa), l’agenzia del governo Usa che si occupa dell’aviazione civile, ha dato il via libera legale ai produttori della macchina volante: una speciale certificazione di aeronavigabilità limitata – legata alle capacità senza precedenti delle auto volanti – che consente di usare il veicolo solo per esposizione, ricerca e sviluppo.

Alef non è stata l’unica società di auto volanti e taxi aerei a compiere un’importante svolta normativa negli ultimi tempi. Ma come afferma Alef Automotive – che è stata sostenuta da aziende del calibro di SpaceX di Elon Musk – il suo prototipo, è il primo veicolo volante guidabile su strade pubbliche e in grado di parcheggiare come una normale auto. Oltre ad avere anche capacità di decollo e atterraggio. Proprio come la DeLorean riadattata da Doc nella serie Ritorno al futuro.

“Questo ci permette di avvicinarci alla possibilità di offrire alle persone uno spostamento più rapido e rispettoso dell’ambiente, facendo risparmiare ore di lavoro a persone e aziende ogni settimana”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Alef, Jim Dukhovny. E ha aggiunto: “Questo è un piccolo passo per gli aerei, un passo gigante per le auto”.

L’auto volante di Alef Automotive

L’auto volate di Alef Aeronautics è un veicolo a bassa velocità con capacità di guida su strada e di decollo verticale: può essere guidata su strade pubbliche per un massimo di 200 miglia, e può decollare verticalmente volando fino a 110 miglia. Questa doppia modalità è alimentata da un’intero sistema elettrico, anche se si può sempre optare per quella a idrogeno ma a un prezzo superiore. Inoltre, il veicolo è abbastanza compatto da poter rientrare in un garage normale quando non si solcano i cieli.

Auto volante: prezzi e disponibilità

Come anticipato, il prezzo dell’auto volante partirà dai 300 mila dollari. Gli acquirenti possono pagare un deposito di 150 dollari per unirsi alla coda generale, o di 1.500 dollari per ottenere un accesso prioritario quando inizieranno le consegne. Altrimenti, la società californiana sta già pensando al futuro con la Model Z: una berlina a quattro posti con caratteristiche che la rendono un’opzione ideale per chi desidera accedere alle meraviglie della mobilità aerea e su strada. Ma bisognerà aspettare fino al 2035.