L’auto europea si sfida sulle batterie: è corsa agli accordi

Riparte la stagione dei Saloni e l’auto elettrica è al centro. Ecco le mosse di Volkswagen, Stellantis, Renault e le alleanze con i cinesi

“Se siamo capaci a produrre un iPhone, perché non dovremmo saper costruire un’auto? Infin dei conti è un iPhone a quattro ruote”. Così sette anni fa parlava Terry Gou, il patron indiscusso di Foxconn, il colosso di Taiwan che produce buona parte dell’elettronica di consumo, a partire dai prodotti della Mela. Ma costruire un’auto si è rivelato assai più complicato del previsto. E così, dopo una serie di fallimenti Terry Gou ha deciso di battere la strada delle alleanze con il mondo a quattro ruote, a partire da Stellantis, con cui intende realizzare la cabina di regia delle auto a guida autonoma. Assieme ad altre decine di accordi per conquistare una fetta importante del giro d’affari delle componenti dell’auto elettrica, trampolino di lancio per un’auto Foxconn da assemblare in Thailandia, dove già non mancano le fabbriche dei costruttori tradizionali.

Dalle parti al tutto, insomma. Un gigante dell’elettronica, cioè Foxconn, al pari dei Big di Silicon Valley, da Apple a Google, ha dovuto apprendere con umiltà la lezione dell’auto, ripartendo dall’ABC. L’esatto opposto del percorso concettuale che stanno affrontando i Big dell’auto europea alle prese con la trasformazione più rivoluzionaria della storia: dal motore a scoppio all’elettrico. Proprio all’auto elettrica riparte la stagione dei Saloni, a cominciare dal Salone di Monaco che si aprirà oggi.

Una sfida per certi versi simmetrica a quella dei concorrenti che cercano di entrare nel mondo della mobilità. Il motivo? “Nell’elettrico – dice il ceo di Porsche Oliver Blume – la batteria ha la stessa importanza che finora ha avuto il motore”. E se a dirlo è il numero uno di un mito cresciuto in un secolo grazie ai celebri motori di Herr Ferdinand Porsche, possiamo credergli. Come ormai, dopo le iniziali resistenze, hanno deciso di fare i Big del Vecchio Continente. “Ancora due anni fa – dice ad Auto News Jacob Fleischmann di Mc Kinsey – mi sentivo dire dai capi azienda: ma noi facciamo auto, mica ci intendiamo di chimica. Ma adesso tutti hanno capito che la differenza passa dalla capacità di creare e gestire gigafactory in grado di scaricare MegaWatt assai più che dalle linee di produzione meccaniche”. Di lì, del resto, passa la scommessa europea alimentata dai contributi di Bruxelles (3 miliardi di euro a fondo perduto) per dar vita ad una capacità industriale di 468 GigaWatt- ora (sufficienti a supportare l’obiettivo del 55% di consumi auto entro il 2035) e a 18 mila posti di lavoro, in parziale sostituzione di quanto si perderà con il passaggio all’elettrico.

Il nuovo corso ha già cambiato in profondità il panorama dell’auto europea, assai più in là di quel che può apparire alla superficie, guardando alle novità dei prossimi saloni: