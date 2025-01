Laticrete acquisisce la maggioranza di fuma-Bautec: profili tecnici per un’installazione completa

Laticrete ha acquisito la maggioranza di fuma-Bautec, produttore tedesco di profili in metallo, consolidando la sua posizione nel mercato delle soluzioni per l’installazione di piastrelle e pietre

Laticrete, azienda specializzata in soluzioni per l’edilizia, ha acquisito la quota di maggioranza di fuma-Bautec, noto produttore tedesco di profili in alluminio e acciaio inossidabile. L’operazione amplia l’offerta di Laticrete con una gamma di profili di alta qualità tecnica, progettati per integrarsi con i colori di fughe e sigillanti già presenti nel catalogo dell’azienda. L’obiettivo dichiarato è quello di proporre sistemi di installazione sempre più completi e competitivi.

Fondata nel 1956, Laticrete è nota per i suoi prodotti innovativi e affidabili per l’installazione di piastrelle, pietre e rivestimenti, con un’offerta che spazia da adesivi e sigillanti a sistemi impermeabilizzanti. Fuma-Bautec, dal canto suo, è riconosciuta per la qualità tecnica dei suoi profili, progettati per garantire precisione ed estetica nei progetti edilizi.

I commenti

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a fuma-Bautec nella famiglia Laticrete,” ha commentato Patrick Millot, ceo di Laticrete International. “Siamo perfettamente allineati nella nostra missione di fornire soluzioni di altissima qualità a livello globale”

Michael Demeter, ceo di fuma-Bautec, manterrà una quota minoritaria e continuerà a guidare l’azienda. “Il mio team e io siamo molto lieti di scrivere il prossimo capitolo della storia della nostra azienda con Laticrete”, ha affermato Demeter. “Condividiamo gli stessi valori, entrambe le aziende sono aziende familiari presenti sul mercato e offrono soluzioni premium e innovative nei sistemi di installazione di piastrelle e pietre” ha concluso il ceo.

L’integrazione delle competenze di entrambe le aziende punta ad accelerare lo sviluppo di nuove soluzioni per il settore.