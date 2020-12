L’app Intesa Sanpaolo tra le migliori d’Europa secondo Forrest

L’Applicazione della banca spicca per funzionalità e user experience – Barrese, Banca dei Territori: “Spingiamo sul digitale”

L’App mobile di Intesa Sanpaolo è tra le migliori applicazioni bancarie europee per funzionalità e user experience. Lo ha stabilito la società di ricerche di mercato Forrester nell’ambito del rapporto “The Forrester Digital Experience Review TM: European Mobile Banking Apps, Q4 2020”.

L’App della banca italiana viene considerata un punto di riferimento in quattro categorie su dodici: movimentazione di denaro, ricerca e navigazione, contenuto, correzione errori e ripristino.

“Intesa Sanpaolo ha inoltre raggiunto un eccellente risultato in termini di user experience e si è distinta per l’efficacia delle funzionalità offerte”, sottolinea la banca in una nota.

“La nostra App è una delle più utilizzate tra quelle delle banche europee ed è al centro della nostra strategia digitale retail” – afferma Stefano Barrese, responsabile Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo. “Siamo orgogliosi di questo risultato, che ci incoraggia a continuare sulla strada che abbiamo intrapreso. Nell’arco del Piano Industriale 2018-2021 stiamo perseguendo una strategia digitale ‘Mobile first’ nel retail banking, concentrando la maggior parte degli investimenti su Intesa Sanpaolo Mobile e altre app del nostro Gruppo”.

Secondo i dati forniti da Barrese ad oltre sono 6 milioni i clienti Intesa Sanpaolo che usano l’App, con il 93% dei accessi ormai trasferitisi su app.

“La nostra app ha sostenuto fortemente la robusta crescita degli acquisti “chiusi” sui canali digitali dei nostri prodotti e servizi che rappresentano oggi circa il 30% delle vendite totali di Banca dei Territori (includendo le Offerte inviate a distanza dai gestori) e circa il 10% se consideriamo solo quelle “fully digital” gestite completamente in self dai nostri clienti”, sottolinea il manager.