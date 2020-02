Landi Renzo e Snam4Mobility: intesa per auto a gas

Accordo tra Landi Renzo e Snam4Mobility per dare una spinta alla mobilità sostenibile a gas naturale compresso. Obiettivo ridurre drasticamente le emissioni di CO2 ed inquinanti.

Landi Renzo e Snam4Mobility hanno siglato un accordo di collaborazione per dare impulso alla mobilità sostenibile a gas naturale compresso in Italia.

L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare gli utenti in merito ai vantaggi – sia ambientali (drastica riduzione delle emissioni di CO2 e PM10), sia economici (risparmio sui costi del carburante) – derivanti dalla mobilità a gas naturale e biometano. Landi Renzo si occuperà di realizzare la conversione a gas naturale dei modelli di automobili individuati insieme a Snam4Mobility come più idonei. La conversione a gas naturale rappresenta infatti una soluzione immediata e dai costi competitivi per abbattere le emissioni di CO2 e soprattutto quelle inquinanti.

A oggi le auto alimentate a gas naturale in Italia sono circa 1 milione, con oltre 1.380 stazioni di servizio attive. In totale, gli investimenti di Snam nella mobilità sostenibile a gas naturale compresso e gas naturale liquefatto ammontano a 100 milioni di euro al 2023 e a 250 milioni per la realizzazione di nuovi impianti di biometano.

Andrea Ricci, senior vice President di Snam4mobility, ha spiegato: “Questo accordo ha l’obiettivo di valorizzare la filiera italiana della mobilità a gas naturale e biometano, leader in Europa, promuovendo un ulteriore sviluppo del mercato. Il gas naturale, anche grazie alla crescita del biometano, è una soluzione immediatamente disponibile e sempre più efficace per affrontare il problema delle emissioni di CO2 dei trasporti leggeri e pesanti e per migliorare la qualità dell’aria”.