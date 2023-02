La storia di Commeraw, il vasaio che partecipò alla libertà della comunità nera di New York

Con questo articolo si intende portate all’attenzione la storia di un uomo, vasaio, Thomas Commeraw che contribuì alla libertà dei cittadini neri di New York

Un esempio recente vede la New-York Historical Society presentare l’opera precisa su Thomas Commeraw, un artigiano (creatore di vasi) nero di successo che è stato a lungo considerato bianco. Precedentemente ridotto in schiavitù, Commeraw divenne famoso come libero imprenditore nero, possedendo e gestendo una ceramica di successo in città. Per un periodo di due decenni, ha accumulato proprietà, si è impegnato in dibattiti sulla politica statale e nazionale e ha partecipato alla libertà della comunità nera di New York City. Ecco che attraverso un’esposizione la sfaccettata storia di Commeraw come artigiano, imprenditore, padre di famiglia e cittadino attraverso circa 40 pezzi di gres prodotti da Commeraw e dai suoi concorrenti tra la fine del 1790 e il 1819, diventa la più grande presentazione del suo lavoro fino ad oggi. I documenti trovati hanno permesso agli storici di ricostruire l’arco della sua carriera professionale e della sua vita personale, e attraverso di essi trasmettere una comprensione più profonda della società nera libera a New York negli anni tra la guerra rivoluzionaria e quella civile.

Uomini d’affari come Commeraw hanno affrontato sfide scoraggianti, non solo raccogliendo capitali, ma costruendo organizzazioni civiche e religiose per sostenere la comunità nera

Oltre a rivelare i successi e le lotte di Commeraw come proprietario di ceramiche in una città lacerata dal razzismo, il poter esporre tale lavoro consente di avere una lettura che esplora il suo impegno per garantire un futuro migliore alla comunità nera attraverso il suo lavoro con organizzazioni abolizioniste, politiche, religiose e di mutuo soccorso. Nel 1790, la maggior parte dei neri newyorkesi fu ridotta in schiavitù. Nel 1810, 6 su 7 erano liberi. I neri liberi avevano votato a New York sin dalla Rivoluzione, ma nel 1811 il legislatore statale approvò una legge per sopprimere gli elettori neri, richiedendo loro di presentare un certificato di libertà che includeva una dichiarazione giurata di una terza parte che attestasse lo stato libero dell’elettore e residenza e pagare una tassa di deposito. Un punto culminante dell’esposizione evidenzia il Certificato di libertà del 1813 detenuto dalla Patricia D. Klingenstein Library di New York Historical che porta la firma sicura di Commeraw come testimone. È l’unico manoscritto confermato nella sua mano. Tutto ciò si pone come un esempio di come i newyorkesi neri hanno risposto all’oppressione economica e politica sviluppando una vivace comunità culturale e artistica.

Il capitolo finale

Il capitolo finale di questa storia di Commeraw riguarda il suo sforzo per promuovere l’emigrazione dei coloni neri in Sierra Leone, mentre la prospettiva della piena cittadinanza per i newyorkesi neri si affievoliva. Commeraw vi si recò con la sua famiglia allargata nel 1820 durante il primo viaggio dell’American Colonization Society. È arrivato pieno di ottimismo e progetta di fondare una repubblica nera; invece, ha vissuto difficoltà e tragedie inimmaginabili. Quella che era iniziata come un’impresa per i diritti politici si è conclusa come una lotta per la sopravvivenza. Molti dei coloni morirono di malaria, comprese la moglie e la nipote di Commeraw. Tornò negli Stati Uniti nel 1822 e morì l’anno successivo a Baltimora.