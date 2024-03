La rivoluzione green di Ducati energia con il nuovo impianto fotovoltaico realizzato dal gruppo Hera

Il nuovo impianto fotovoltaico di Ducati Energia coprirà oltre il 70% del suo fabbisogno energetico con fonti rinnovabili, riducendo di 300 tonnellate le emissioni di CO2 ogni anno

La rivoluzione green di Ducati Energia è diventata realtà con l’inaugurazione del nuovo impianto fotovoltaico. Progettato e gestito da Hera Servizi Energia (Hse), la energy service company del gruppo Hera, questo impianto convertirà i raggi solari in 1.170 MWh di energia all’anno, coprendo così il 70% del fabbisogno annuale della storica azienda di Borgo Panigale, attiva a livello internazionale nel settore della componentistica elettronica ed elettromeccanicaI benefici ambientali sono significativi: grazie a questa nuova infrastruttura, si prevede una riduzione di ben 300 tonnellate di CO2 emesse ogni anno, pari a quanto assorbe un bosco di 32 ettari.

Hera Servizi Energia e Ducati Energia: un’alleanza per un futuro green

Il contratto di 12 anni tra Hera Servizi Energia e Ducati Energia non si limita solo alla realizzazione dell’impianto, ma comprende anche la gestione e la manutenzione. Grazie a un sistema di telegestione e telecontrollo attivo 24 ore su 24, l’impianto verrà gestito con massima efficienza e continuità del servizio.

Questo impianto, spiega una nota, è solo uno dei tasselli dell’impegno di Hera per l’efficienza energetica e la decarbonizzazione. Nel suo Piano industriale al 2027, il gruppo si è impegnato a ridurre le emissioni di anidride carbonica del 37% entro il 2030, proiettando una riduzione del 29% già al 2027. Inoltre, il gruppo bolognese raggiungerà con 3 anni di anticipo l’obiettivo al 2030 di incrementare a oltre il 50% la quota di energia elettrica rinnovabile sul totale venduto.

I commenti

“È un momento di grande soddisfazione per noi – ha dichiarato Giorgio Golinelli, amministratore delegato di Hera Servizi Energia – perché rappresenta un risultato concreto per la sostenibilità ambientale di Ducati Energia, primaria realtà produttiva del territorio, e della città di Bologna: grazie a questo impianto, infatti, incrementiamo ulteriormente il contributo del Gruppo Hera a Bologna Missione Clima, il percorso verso la neutralità climatica che il Comune di Bologna si impegna a raggiungere entro il 2030”.

“Sostenibilità ed efficienza energetica sono fondamentali per una crescita moderna,” ha aggiunto Federica Guidi, presidente dell’energy service company. “Ducati Energia prosegue nel percorso di transizione verso un uso più razionale ed efficiente delle risorse, mettendo in campo in tutte le aziende del gruppo modelli di produzione e consumo sostenibili, con lo scopo di coniugare i nostri obiettivi industriali con lo sviluppo socio-economico delle aree in cui operiamo”.