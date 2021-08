La nuova sede di Christie’s Hong Kong sarà all’insegna della sostenibilità

Christie’s annuncia la nuova sede per l’Asia del Pacifico a “The Henderson” a Hong Kong con inaugurazione nel 2024

Christie’s nel 2024 aprirà una nuova e propria sede nell’Asia del Pacifico The Henderson, un nuovo straordinario punto di riferimento urbano su Murray Road a Central, Hong Kong, progettato da Zaha Hadid Architects. Con 50.000 piedi quadrati di spazio ispirato all’arte ancorati a quattro piani all’interno della nuova torre, Christie’s sarà in grado di fornire un servizio eccezionale ai clienti con la prima sala di vendita aperta tutto l’anno e la presenza di una galleria all’avanguardia in Asia. L’iconica nuova casa di Christie nel centro di lusso della città è pronta a diventare una destinazione mondiale per i collezionisti, con un profilo distintivo sullo skyline di Hong Kong.

Questo investimento afferma la leadership di Christi’s in Asia, rafforzerà ulteriormente la capacità di connetterci e servire meglio il numero in rapida crescita di collezionisti asiatici attraverso una rete globale. La decisione non solo sottolinea la fiducia di Christie’s in Hong Kong come principale centro artistico e culturale in Asia, ma testimonia anche la forte resilienza del mercato dell’arte nella regione e oltre.

Lo spazio di vendita e galleria sarà aperto tutto l’anno a Hong Kong e fornirà a Christie’s la flessibilità a lungo necessaria per trasformare il programma di vendite ed eventi da due stagioni principali all’anno, a una programmazione per tutto l’anno e per abbracciare opportunità per una maggiore Creatività e innovazione. Progettate per soddisfare le esigenze aziendali uniche di una casa d’aste internazionale, le nuove gallerie di The Henderson sono ideali per mostre di opere d’arte su larga scala, aste dal vivo, vendite private e programmi educativi.

Il design unico e lungimirante di Henderson è di per sé un’opera d’arte. Sia Christie’s che Henderson Land Group condividono una visione comune per l’ambiente e un impegno a lungo termine per la sostenibilità. Christie’s è la prima casa d’aste internazionale dedicata a un’iniziativa di sostenibilità globale con l’impegno di raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2030. Il design sostenibile all’avanguardia di Henderson, che ha ricevuto la pre-certificazione LEED Platinum e WELL Platinum insieme alla più alta valutazione a 3 stelle del Green Building Rating Program della Cina, supporta la leadership di Christie’s nella conduzione degli affari in modo responsabile per l’ambiente.