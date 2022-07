La nazionale calcio di Poste Italiane torna in campo e vince a Roma

Esordio vincente per la Nazionale di calcio di Poste Italiane. La squadra guidata dal ct Angelo Di Livio, ex giocatore di Juventus, Fiorentina e della Nazionale italiana, ha vinto il torneo triangolare al quale hanno partecipato l’AS LUISS, la squadra dell’Università LUISS Guido Carli, e il team della Bologna Business School

La Nazionale di calcio di Poste Italiane torna in campo dopo due anni di stop causa Covid ed è subito vincente. Dopo una selezione fra 60 giocatori provenienti da tutta Italia, da parte del commissario tecnico Angelo Di Livio, ex Fiorentina, Juventus e Nazionale maggiore, la squadra dai colori giallo e blu di Poste Italiane ha centrato la vittoria che di fatto, inaugura la sua nuova stagione di impegni calcistici.

Allo Stadio Tre Fontane di Roma, in presenza dell’Amministratore Delegato di Poste Italiane Matteo del Fante, di Giuseppe Lasco, Condirettore Generale, insieme al Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, la Nazionale di Poste Italiane ha vinto il torneo triangolare al quale hanno partecipato l’AS LUISS, la squadra dell’Università LUISS Guido Carli, e il team della Bologna Business School in occasione della “Giornata mondiale delle capacità dei giovani”.

Ma quali sono le caratteristiche che deve avere un giocatore della Nazionale di calcio Poste Italiane (oltre ovviamente a essere dipendente di Poste e giocare con un club dilettantistico)? Di Livio spiega: “Guardiamo un po’ tutto, non solo calcisticamente ma anche l’educazione, il rispetto, i modi di fare. Le qualità umane sono importanti, perché abbiamo un marchio che ha dei valori, i quali devono essere trasferiti in questa maglia”.

Lo scopo della Nazionale e dei tornei organizzati di volta in volta è uno scopo benefico: raccogliere fondi per dare una mano a chi ne ha bisogno.