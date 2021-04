La Juve risponde al Milan, l’Inter vede il titolo

I bianconeri centrano la seconda vittoria consecutiva e si rilanciano pienamente in chiave Champions, mentre l’Inter liquida il Cagliari e ormai vola verso lo scudetto.

Domenica senza scossoni nella lotta allo scudetto e alla Champions League. In attesa di Roma e Atalanta, vincono tutte le prime: sabato il Milan aveva espugnato Parma, nonostante l’espulsione di Ibrahimovic, difendendo il suo secondo posto e accorciando provvisoriamente sull’Inter, ma oggi i punti di distacco con i nerazzurri capolista sono tornati ad essere 11. L’Inter infatti ha battuto in casa il Cagliari, centrando l’undicesima vittoria consecutiva e mettendo di fatto le mani sullo scudetto, che in casa nerazzurra manca da 11 anni, precisamente dalla stagione del famoso triplete.

Resta più che agganciata al treno Champions anche la Juventus, che dopo aver ritrovato punti e fiducia nel recupero contro il Napoli ha liquidato pure il Genoa con gol di Kulusevsky, Morata e Mc Kennie. I bianconeri sembrano rigenerati dopo un momento di crisi e stando così le cose la panchina di Andrea Pirlo non è più così traballante. Vince anche il Napoli, che prima di questa giornata era quinto: 0-2 a Genova contro la Samp, con la Lazio che vince a Verona al 92 esimo e rimane agganciata alla corsa Champions.