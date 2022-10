La Juve cerca il bis a Empoli e prepara la trasferta della Champions a Lisbona. In campo Milik e Bonucci

La Juve cerca la seconda vittoria dopo Torino prima della trasferta di Champions. In campo tornano Milik e Bonucci. Chiesa e Pogba ancora fuori

Cercasi continuità. La Juventus cerca un’altra vittoria dopo quella col Torino, con la consapevolezza che battere l’Empoli è l’unica opzione possibile per sognare una rimonta in classifica. Certo, 3 punti oggi non sposterebbero di molto i giudizi, viceversa però un passo falso avrebbe effetti catastrofici, dunque meglio non fare troppo gli schizzinosi e prendersi il secondo successo consecutivo.

Juventus-Empoli (ore 20.45, Dazn)

Il match, anticipato a venerdì per preparare al meglio la trasferta di Lisbona (anche se poi la sconfitta di Haifa ha compromesso quasi tutto), non va preso sotto gamba, altrimenti i toscani potrebbero anche bissare l’impresa dell’anno scorso, quando sbancarono lo Stadium nell’incredulità generale. Era la prima partita casalinga dell’Allegri-bis e il clima era di grande fiducia, ora invece l’entusiasmo è un lontano ricordo e solo un filotto di vittorie potrebbe riaccendere la fiammella. E’ difficile oggi pensare ai primi posti, tanto più che le altre volano e non sembrano conoscere i problemi della Signora, ma il tempo per risalire c’è, specialmente in una stagione anomala come questa. Il piano di Allegri è molto semplice: fare più punti possibili da qui al Mondiale per restare attaccati al treno e poi, complici i rientri di Chiesa, Pogba e Di Maria, dare una bella sgasata a partire da gennaio.

Allegri: “La vittoria sul Toro conta solo se riusciamo a dare un seguito”

“La vittoria contro il Torino è stata bella, oltre che meritata, ma per far sì che sia davvero importante bisogna darle seguito contro l’Empoli – ha spiegato in conferenza stampa -. La squadra comunque sta meglio mentalmente, il derby ci ha dato serenità e morale, d’altronde più vinciamo e meglio stiamo. Chiesa e Pobga? Inutile fare ipotesi, non ci saranno. Uno ha fatto due allenamenti con la squadra, l’altro solo lavoro parziale in gruppo. Scrivete delle cose con una fantasia mondiale, invece non sono ancora a disposizione”.

Juventus-Empoli, le formazioni: Milik e Bonucci nuovamente titolari

In realtà l’unica ipotesi circolata nei giorni scorsi prevedeva una convocazione simbolica per Chiesa, mentre su Pogba non si era espresso nessuno. La sensazione è che Allegri stia cercando di trovare un pretesto per alzare la voce, nel tentativo di difendere sé stesso e, perché no, svegliare la squadra dal suo torpore. Le risposte migliori, comunque, le darà come sempre il campo, con la Juventus che dovrebbe giocare con la formazione tipo, tanto più che la classifica di Champions fa sì che quella di stasera diventi la partita più importante. Il tecnico bianconero dovrebbe puntare su un 3-5-2 con Szczesny in porta, Danilo, Bonucci e Rugani in difesa, Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot e Kostic a centrocampo, Vlahovic e Milik in attacco. Zanetti, rinfrancato dalla vittoria sul Monza di sabato scorso, risponderà con il consueto 4-3-1-2 con Vicario tra i pali, Ebuehi, De Winter, Luperto e Parisi nel reparto arretrato, Haas, Marin e Bandinelli in mediana, Baldanzi alle spalle della coppia offensiva formata da Satriano e Destro.