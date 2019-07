La Grecia svolta a destra: Mitsotakis trionfa e sconfigge Tsipras

I conservatori di Nea Demokratia guidati dal banchiere Mitsotakis, che sarà il nuovo premier, vincono nettamente le elezioni in Grecia – Finisce la parentesi di Syzira dopo il referendum anti-Troika di 4 anni fa – Tsipras torna alla opposizione

Finisce un ciclo in Grecia che torna a destra con la schiacciante vittoria elettorale di Nea Demokratia del banchiere Kyriakos Mitsotakis che alle elezioni politiche di ieri ha raccolto il 39% dei consensi e che sarà il nuovo premier. Si chiude così la parentesi di governo della sinistra di Syzira e il suo leader Tsipras (31,5%) torna alla opposizione.

Mitsotakis, uomo della elite ateniese, promette il taglio delle tasse e l’aumento dei salari e si avvale del risanamento dell’economia imposto dalla Troika e realizzato da Tsipras che, dopo aver vinto il referendum di 4 anni contro il programma della stessa Troika, ha compiuto una netta inversione a U abbandonando le sirene dell’ultrasinistra di Varoufakis e applicando l’austerità voluta dall’Europa a trazione tedesca.

Proprio l’Europa attende l’anno prossimo al varco il nuovo Governo greco quando si dovranno tirare le fila e valutare se i programmi sulla base dei quali sono stati accordati aiuti e finanziamenti sono stati rispettati. E proprio il futuro dirà se quello emerso dalle elezioni politiche di domenica è un fisiologico cambio della guardia e di governo o una vera restaurazione. Tsipras, che ha recitato più parti in commedia, se ne va a testa alta e convinto di aver salvato la Grecia dal baratro anche se a prezzo di durissimi sacrifici ma sulle generazioni future peserà il fardello dei sacrifici, forse inevitabili dopo tanti anni di finanza allegra, che il Paese ha dovuto accollarsi per evitare la bancarotta.

Al di là del risultato elettorale – che registra anche il naufragio della destra estrema di Alba Dorata – il caso greco farà riflettere e discutere a lungo anche in Europa e dimostra molte cose: anzitutto che non c’è salvezza al di fuori dell’Europa ma che le regole non sono buone per tutte le stagioni e che la stagnazione che – a differenza degli Usa – attanaglia una parte del Vecchio continente è figlia di un’austerità a senso unico imposta dai tedeschi che deve essere superata da una più lungimirante politica di sviluppo.

La Grecia, che Mitsotakis si ritrova in mano, è oggi un Paese che cresce del 2% ma che ha tassi molto alti di disoccupazione, bassi salari e un debito pubblico (150% del Pil) che è il più alto d’Europa e il secondo più alto al mondo dopo quello del Giappone. E anche questa è materia di riflessione.