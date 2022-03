La Gioconda in realtà virtuale da scaricare su piattaforme Google Play Store e Apple Store

La Gioconda, l’opera più famosa di Leonardo da Vinci e la più importante per il Musee du Louvre in realtà virtuale

È nella Salle des Etats che viene esposto il dipinto più famoso del mondo: La Gioconda. Questa vasta sala, la più grande del museo, può ospitare moltissimi visitatori ed è oggi l’occasione per vedere una Monna Lisa diversa.

Ricordiamo che la Salle des Etats è stata scelta nel 1966 per esporre il capolavoro di Leonardo; ed è la più grande del Louvre. Uno dei suoi primi ammiratori fu il re Francesco I che invitò Leonardo da Vinci in Francia e acquistò da lui il dipinto nel 1518. Ed è così che l’opera entrò nelle collezioni reali che sono state esposte al Louvre sin dalla Rivoluzione.

Dal 2005 la Gioconda si trova da sola al centro della stanza, dietro una finestra che la protegge, che risponde ai requisiti di sicurezza e di conservazione. Ricordiamo che l’opera non è dipinto su tela ma su una tavola di legno di pioppo, che nel tempo presentò una crepa. Per questo motivo la Gioconda dovrà essere sempre conservata in condizioni di temperatura e umidità estremamente stabili in una vetrina climatizzata dove esattamente si trova oggi.

Poter ammirare la Gioconda attraverso un’esperienza di 8 minuti significa provare nuove emozioni. Questo è stato reso possibile dalle ricerche dei curatori Louis Frank e Vincent Delieuvin che in dieci anni di studi hanno reso possibile la preparazione di questo evento espositivo. L’esperienza inizia nella Salle des Etats, di fronte alla Gioconda, dove il visitatore ha la possibilità di immergersi virtualmente nei 500 anni di storia di questo capolavoro. Il decoro poi scompare per sollevare il mistero dell’identità del modello dipinto da Leonardo da Vinci. Mona Lisa prende vita e rivela chi era scoprendo anche i dettagli della sua pettinatura e dei suoi vestiti.

L’applicazione è disponibile su Google Play Store e Apple Store, l’esperienza può essere scaricata anche su piattaforme di realtà virtuale, per le persone dotate di headset, e visibile nella rete Microfolies. È offerto in molti paesi attraverso il catalogo dell’Institut français.

