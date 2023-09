La casa d’aste Phillips apre a Milano e inaugura con una mostra dal 13 al 15 settembre

Anche Phillips Casa d’Aste sbarca a Milano, la scelta conferma che la città lombarda è sempre più un crocevia di interessi economici e finanziari ma anche di settori come il mercato dell’arte contemporanea e del design

Phillips apre un suo nuovo spazio a Milano, situato in Via Lanzone, nel cuore della città. L’espansione sottolinea l’impegno di Phillips nei confronti dell’Italia e gli investimenti in tutta Europa. L’apertura di questo spazio segna la fase successiva nella costruzione di una presenza a lungo termine e imponente in Italia, offrendo l’opportunità di esporre opere d’arte, design, fotografie, edizioni, gioielli e orologi dalle vendite Phillips a Londra, New York, Hong Kong e Ginevra. Il nuovo spazio includerà un ufficio e una galleria in cui ospitare mostre curate, anteprime ed eventi esclusivi, offrendo agli appassionati d’arte con sede o in visita in Italia un’esperienza diretta delle distinte offerte di Phillips.

Il nuovo ufficio e spazio espositivo di Phillips a Milano si trova in Via Lanzone, nel centro storico di Milano

L’edificio stesso mantiene la sua imponente facciata del VI mentre l’interno risale in gran parte alla metà del secolo, essendo stato distrutto durante la seconda guerra mondiale e ricostruito negli anni successivi. L’interno è stato progettato e ricostruito nel dopoguerra dal famoso architetto Luigi Caccia Dominioni. Per preservare le straordinarie caratteristiche dell’edificio, Phillips ha lavorato a stretto contatto con la figlia e la nipote di Caccia Dominioni per individuare elementi di design italiano della metà del secolo e acquisire mobili in linea e nel rispetto dei progetti del famoso architetto. Questo nuovo spazio è destinato a diventare un hub per appassionati d’arte, collezionisti e intenditori, dove il team di esperti di Phillips offrirà indicazioni, valutazioni e approfondimenti su misura ai collezionisti esperti e a coloro che sono nuovi al mondo dell’arte. L’ambientazione includerà un ufficio per i rappresentanti di Phillips con sede in Italia, spazi di incontro privati per il team globale di Phillips in visita in Italia, nonché uno spazio espositivo ed eventi. Il team mondiale di Phillips comprende una serie di specialisti che parlano fluentemente italiano, con il team di Milano che comprende Carolina Lanfranchi, Direttore regionale di Phillips per l’Italia, e Margherita Solaini, Direttore associato e specialista in arte del XX secolo e contemporanea.

Per celebrare il lancio dello spazio, Phillips ospiterà una mostra dal 13 al 15 settembre con le opere principali che saranno incluse nelle rispettive aste di arte contemporanea e del XX secolo di ottobre e novembre di Phillips a Londra e New York.

Carolina Lanfranchi, Direttore regionale per l’Italia, ha dichiarato: “Siamo incredibilmente entusiasti di aprire il nostro straordinario nuovo spazio a Milano, la capitale italiana dell’arte e del design e sede di una comunità in continua crescita di artisti del gusto di arte e design, che godono di un ricco patrimonio culturale. scambiare e avere un crescente appetito per collezionare. Con il suo patrimonio artistico e la sua energia creativa, Milano ci offre lo sfondo perfetto per continuare la nostra missione di collegare eccezionali opere d’arte moderna e contemporanea, design e oggetti di lusso con la nostra appassionata comunità di collezionisti. Il nostro nuovo spazio è strategicamente situato nel centro storico, ponendo Phillips al centro delle attività culturali e artistiche di Milano. Un ufficio e una galleria contemporanei all’interno di uno storico edificio milanese, questo nuovo spazio incarna la nostra prospettiva distintamente Phillips. Non vediamo l’ora di accogliere i visitatori e di coltivare ulteriormente i nostri rapporti con la comunità dei collezionisti in tutta Italia, offrendo servizi di prim’ordine e opportunità di coinvolgimento attraverso la gamma dinamica di partnership, mostre e programmi di Phillips”.

Cheyenne Westphal, Global Chairwoman, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di consolidare ulteriormente la nostra presenza a Milano, una città che risuona profondamente con l’espressione artistica e l’esplorazione culturale. Phillips ha fatto grandi progressi nell’affermarsi in questa regione. Il nuovo ufficio non solo rappresenta la nostra espansione, ma rappresenta anche il nostro impegno a promuovere una connessione più profonda con i collezionisti, estendendo al tempo stesso la nostra portata globale. C’è un crescente desiderio di investire in arte, design e orologi tra gli acquirenti italiani e questo bellissimo nuovo spazio sarà trasformativo per noi, fornendo la piattaforma perfetta da cui interagire con la comunità dei collezionisti a Milano e in tutta la regione”.