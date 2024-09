La casa d’aste “Il Ponte” entra nel gruppo francese Millon

Nel suo cinquantesimo anno di attività, Il Ponte casa d’aste annuncia l’ingresso in Millon Auction Group, leader indipendente del mercato francese

La casa d’aste “Il Ponte” e il gruppo francese Millon: con un fatturato combinato di 130 milioni di euro nel 2023, le due realtà si consolidano come nuovo leader indipendente a livello europeo nel mercato delle aste. Le sinergie tra i rispettivi dipartimenti offrono una solida base per un’espansione globale, sostenuta dalla visione strategica di Millon, già evidenziata dall’apertura della sua prima sede occidentale in Vietnam nel 2024.

Il Ponte celebra i suoi 50 anni, Millon si avvia verso il suo centenario

Alexandre Millon © MILLON / Rossella Novarini © II Ponte Casa d’Aste



Alexandre Millon, presidente di Millon Auction Group, dichiara: “Il Ponte è un’azienda familiare i cui obiettivi di eccellenza e servizio al cliente hanno garantito la longevità sul suo mercato, permettendole di diventare un attore di primo piano. Da oltre un anno seguiamo con interesse questa Casa e la solidità finanziaria dimostrata sin dai primi incontri si è confermata in ogni appuntamento successivo con la stessa rigorosità contabile. In ambito di acquisizioni, questo rappresenta un dato decisivo. Questa acquisizione ci offre l’opportunità di intraprendere una svolta strategica e di continuare la nostra espansione internazionale. Il mercato italiano presenta una prospettiva di crescita diretta, poiché non c’è sovrapposizione di pubblico tra le nostre due case”.

“Siamo orgogliosi ed entusiasti di entrare a far parte della famiglia Millon”, dichiara Rossella Novarini,

direttrice generale de Il Ponte Casa d’Aste. “Questo sottolinea e raf orza non solo il nostro impegno di lunga data, ma amplifica anche il nostro posizionamento nel mercato dell’arte, tracciando nuovi orizzonti di crescita e innovazione. Con Millon, intrecciando le nostre storie e visioni, miriamo a creare una nuova sinergia armoniosa che possa diventare un punto di riferimento per i clienti italiani e internazionali”.

Le strategie future

La strategia di acquisizione europea di Millon Auction Group è guidata dalla ricerca di partner con profili simili a Millon nel loro mercato locale: