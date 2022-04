La Biennale di Venezia 59. Esposizione Internazionale d’Arte (elenco Paesi e curatori)

Dal 23 aprile al 27 novembre 2022 si svolgerà la 59. Esposizione Internazionale d’Arte dal titolo “Il latte dei sogni”, a cura di Cecilia Alemani, organizzata dalla Biennale di Venezia presieduta da Roberto Cicutto

La manifestazione vedrà 213 artiste e artisti provenienti da 58 nazioni. Sono 26 le artiste e gli artisti italiani, 180 le prime partecipazioni nella Mostra Internazionale, 1433 le opere e gli oggetti esposti, 80 le nuove produzioni. Il Padiglione Italia alle Tese delle Vergini in Arsenale, sostenuto e promosso dal Ministero della Cultura, Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane, è a cura di Eugenio Viola.

Gli Eventi Collaterali ammessi dalla Curatrice Cecilia Alemani e promossi da enti e istituzioni nazionali e internazionali senza fini di lucro, sono organizzati in numerose sedi della città di Venezia propongono un’ampia offerta di contributi e partecipazioni che arricchiscono il pluralismo di voci che caratterizza la Mostra.

Cecilia Alemani – Biennale Arte 2022

«La Mostra di Cecilia immagina nuove armonie, convivenze finora impensabili e soluzioni sorprendenti – dichiara il Presidente Roberto Cicutto – proprio perché prendono le distanze dall’antropocentrismo. Un viaggio dal quale alla fine non ci sono sconfitti, ma si configurano nuove alleanze generate dal dialogo fra esseri diversi (alcuni forse prodotti anche da macchine) con tutti gli elementi naturali che il nostro pianeta (e forse anche altri) ci presenta. I compagni di viaggio (le artiste e gli artisti) che si aggregano alla Curatrice provengono da mondi molto diversi fra loro. Cecilia ci dice che c’è una maggioranza di artiste donne e soggetti non binari, una scelta che condivido perché riflette la ricchezza della forza creativa dei nostri giorni.»

La Mostra sarà affiancata da 80 Partecipazioni Nazionali negli storici Padiglioni ai Giardini, all’ Arsenale e al centro storico di Venezia. Sono 5 i paesi presenti per la prima volta alla Biennale Arte: Repubblica del Camerun, Namibia, Nepal, Sultanato dell’Oman e Uganda. Repubblica del Kazakhstan, partecipano per la prima volta con un proprio padiglione.

Elenco di tutti i Paesi Presenti

ALBANIA

Lumturie Blloshmi.From scratch

Commissario: Ministry of Culture; Curatore: Adela Demetja; Espositore: Lumturie Blloshmi Sede: Arsenale

ARABA SIRIANA (Repubblica)

“Il Popolo Siriano: un Destino comune”

Commissario/Curatore: Emad Kashout; Espositori: Saousan Al Zubi, Ismael Nasra, Adnan Hamideh, Omran Younis, Aksam Tallaa, Giuseppe Amadio, Marcello Lo Giudice, Lorenzo Puglisi

Sede: Isola di San Servolo

ARABIA SAUDITA

The Teaching Tree

Commissario: Visual Arts Commission, Ministry of Culture; Curatore: Reem Fadda; Espositore: Muhannad Shono

Sede: Arsenale

ARGENTINA

L’origine della sostanza importerà l’importanza dell’origine

Commissario: Paula Vázquez; Curatore: Alejo Ponce de León; Espositore: Mónica Heller Sede: Arsenale

ARMENIA (Repubblica di)

Gharib

Commissario: Arayik Khzmalyan, Deputy Minister of Education, Science, Culture and Sport Curatori: Anne Davidian, Elena Sorokina; Espositore: Andrius Arutiunian

Sede: Palazzo Zenobio Dorsoduro 2596

AUSTRALIA

Marco Fusinato DESASTRES

Commissario: Australia Council for the Arts; Curatore: Alexie Glass-Kantor; Espositore: Marco Fusinato

Sede: Giardini

AUSTRIA

Invitation of the Soft Machine and Her Angry Body Parts

Commissario: The Arts and Culture Division of the Federal Ministry for Arts, Culture, the Civil Service and Sport; Curatore: Karola Kraus; Espositori: Jakob Lena Knebl e Ashley Hans Scheirl

Sede: Giardini

AZERBAIJAN (Repubblica del)

Born to Love

Commissario: Mammad Ahmadzada, Ambassador of the Republic of Azerbaijan; Curatore: Emin Mammadov; Espositori: Narmin Israfilova, Infinity, Ramina Saadatkhan, Fidan Novruzova, Fidan Akhundova, Sabiha Khankishiyeva, Agdes Baghirzade

Sede: Procuratie Vecchie San Marco 153/a/139

BANGLADESH (Repubblica popolare di)

”TIME: MASK AND UNMASK”

Commissario: Liaquat Ali Lucky; Curatore: Viviana Vannucci; Espositori: Jamal Uddin Ahmed, Mohammad Iqbal, Harun-Ar-Rashid, Sumon Wahed, Promity Hossain, Mohammad Eunus, Marco Cassarà, Franco Marrocco, Giuseppe Diego Spinelli

Sede: Palazzo Rossini, San Marco 4013

BELGIO

The Nature of the Game

Commissario: Jan Jambon, Minister-president of the Government of Flanders and Flemish Minister for Foreign Affairs, Culture, ICT and Facility Management; Curatore: Hilde Teerlinck; Espositore: Francis Alÿs

Sede: Giardini

BRASILE

com o coração saindo pela boca /

con il cuore che esce dalla bocca

Commissario: José Olympio da Veiga Pereira, Fundação Bienal de São Paulo; Curatore: Jacopo Crivelli Visconti; Espositore: Jonathas de Andrade

Sede: Giardini

BULGARIA

There You Are

Commissario: Iara Boubnova; Curatore: Irina Batkova; Espositore: Michail Michailov Sede: Spazio Ravà, San Polo 1100

CAMERUN (Repubblica del)***

Il tempo delle Chimere/The Time of the Chimeras

Commissario: Armand Abanda Maye; Curatori: Paul Emmanuel Loga Mahop, Sandro Orlandi Stagl Espositori: Francis Nathan Abiamba (Afran), Angéle Etoundi Essamba,Justine Gaga,Salifou Lindou,Shay Frisch,Umberto Mariani,Matteo Mezzadri,Jorge R. Pombo, NFT (Kevin Abosch, João Angelini, Marco Bertìn (Berxit), Cryptoart Driver, Lana Denina, Alberto Echegaray Guevara, Genesis People, Joachim Hildebrand, Meng Huang, Eduardo Kac, Giulia Kosice, Julio Le Parc, Marina Nuñez, Miguel Soler-Roig, Miguel Ángel Vidal, Burkhard von Harder, Gabe Weis, Clark Winter, Shavonne Wong, Wang Xing, Alessandro Zannier, ZZH)

Sede: Liceo Artistico Guggenheim San Polo 2186 e Palazzo San Bernardo San Polo 2186

CANADA

2011 ≠ 1848

Commissario: National Gallery of Canada; Curatore: Reid Shier; Espositore: Stan Douglas Sede: Giardini e Magazzini del Sale n5

CILE

Turba Tol Hol-Hol Tol

Commissario: Ximena Moreno; Curatore: Camila Marambio; Espositori: Ariel Bustamante, Carla Macchiavello, Dominga Stomayor, Alfredo Thiermann

Sede: Arsenale

CINESE (Repubblica Popolare)

META-SCAPE

Commissario: China Arts and Entertainment Group Ltd.; Curatore: Zhang Zikang; Espositori: Liu Jiayu, Wang Yuyang, Xu Lei, Central Academy of Fine Arts (CAFA) Institute of Sci-Tech Arts+Tsinghua Laboratory of Brain and Intelligence (TLBI) Group Project

Sede: Arsenale

COREA (Repubblica di)

Gyre

Commissario: Arts Council Korea; Curatore: Youngchul Lee; Espositore: Yunchul Kim Sede: Giardini

COSTA D’AVORIO

The dreams of a story

Commissario: Henri Koffissé N’koumo; Curatori:Massimo Scaringella, Alessandro Romanini Espositori: Frédéric Bruly Bouabré, Abdoulaye Diarrassouba dit Aboudia, Armand Boua, Saint- Etienne Yéanzi dit Yeanzi, Laetitia Ky, Aron Demetz

Sede: Magazzino del Sale 3, Dorsoduro 264,

CROAZIA

Untitled (Croatian Pavilion), 2022

Commissario: Ministry of Culture and Media of the Republic of Croatia; Curatore: Elena Filipovic Espositore: Tomo Savić-Gecan.

Sede: via Garibaldi

CUBA

TERRA IGNOTA, (proposte per un Nuovo Mondo)

Commissario: Norma Rodriguez Derivet; Curatore: Nelson Ramirez de Arellano Conde; Espositori: Rafael Villares, Kcho, Giuseppe Stampone

Sede: Isola di San Servolo

DANIMARCA

We Walked the Earth

Commissario: Danish Arts Foundation; Curatore: Jacob Lillemose; Espositore: Uffe Isolotto Sede: Giardini

EGITTO

EDEN-LIKE GARDEN

Commissario: Ministero della Cultura-Accademia d’Egitto; Curatori: Heba Youssef e Mohamed Shoukry; Espositori: Mohamed Shoukry, Weaam El Masry, Ahmed El Shaer

Sede: Giardini

EMIRATI ARABI UNITI

Mohamed Ahmed Ibrahim: Between Sunrise and Sunset

Commissario: Salama bint Hamdan Al Nahyan Foundation: Curatore: Maya Allison: Espositore: Mohamed Ahmed Ibrahim

Sede: Arsenale

ESTONIA

Orchidelirium: An Appetite for Abundance

Commissario: Maria Arusoo, Estonian Center for Contemporary Art; Curatore: Corina L Apostol; Espositori: Kristina Norman, Bita Ravazi

Sede: Giardini

FILIPPINE

Andi taku e sana, Amung taku di sana / All of us present,This is our gathering

Commissario: National Commission for Culture and the Arts (NCCA), Arsenio “Nick” J. Lizaso, in partnership with the Department of Foreign Affairs (DFA) and the Office of Deputy Speaker and Congresswoman Legarda; Curatori: Yael Buencamino Borromeo e Arvin Flores; Espositori: Gerardo Tan, Felicidad A.Prudente and Sammy N. Buhle

Sede:Arsenale

FINLANDIA (Aalto)

Close Watch

Commissario: Raija Koli, Frame Finland; Curatore: Christina Li; Espositore: Pilvi Takala Sede: Giardini

FRANCIA

Les rêves n’ont pas de titre / Dreams have no titles

Commissario: Institut Francais; Curatori: Yasmina Reggad, Sam Bardaouil e Till Fellrath Espositore: Zineb Sedira

Sede: Giardini

GEORGIA

I Pity the Garden

Commissario: Magda Guruli; Curatori: Vato Urushadze, Khatia Tchokhonelidze, Giorgi Spanderashvili; Espositori: Mariam Natroshvili, Detu Jincharadze

Sede: Spazio Punch, Fondamenta S. Biagio, 800/o

GERMANIA

Commissario: ifa – Institut für Auslandsbeziehungen; Curatore: Yilmaz Dziewior; Espositore: Maria Eichorn

Sede: Giardini

GHANA

Black Star – The Museum as Freedom

Commissario: Akwasi Agyeman, CEO, Ghana Tourism Authority Ministry of Tourism, Arts And Culture; Curatore: Nana Oforiatta Ayim; Espositori: Na Chainkua Reindorf, Diego Araúja, Afroscope

Sede: Arsenale

GIAPPONE

Dumb Type

Commissario: The Japan Foundation; Espositori: Dumb Type (Shiro Takatani, Ryuichi Sakamoto, Ken Furudate, Satoshi Hama, Ryo Shiraki, Marihiko Hara, Hiromasa Tomari, Takuya Minami, Yoko Takatani)

Sede: Giardini

GRAN BRETAGNA

Sonia Boyce: Feeling Her Way

Commissario: Emma Dexter, British Council; Curatore: Emma Ridgway; Espositore: Sonia Boyce Sede: Giardini

GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO

Faraway So Close

Commissario: Ministry of Culture; Curatore: Christophe Gallois, Mudam Luxembourg – Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean; Espositore: Tina Gillen

Sede: Arsenale

GRECIA

Oedipus In Search of Colonus

Commissario: National Gallery – Alexandros Soutsos Museum (represented by the Director, Professor Marina Lambraki Plaka); Curatore: Heinz Peter Schwerfel; Espositore: Loukia Alavanou Sede: Giardini

GRENADA

An Unknown that Does Not Terrify

Commissario: Susan Mains; Curatore: Daniele Radini Tedeschi; Espositori: Cypher Art Collective of Grenada: Oliver Benoit, Billy Gerard Frank, Ian Friday, Asher Mains, Susan Mains, Angus Martin, Samuel Ogilvie; Giancarlo Flati; Identity Collective; Anna Maria Li Gotti; Nino Perrone; Rossella Pezzino de Geronimo; Marialuisa Tadei

Sede: Il Giardino Bianco Art Space Via Giuseppe Garibaldi, 1814

GUATEMALA

INCLUSION

Commissario: Felipe Amado Aguilar Marroquin, Minister of Culture; Curatore/Espositore: Christian Escobar “Chrispapita”

Sede: SPUMA – Space For The Arts Giudecca 800/R

IRLANDA

Gather

Commissario: Culture Ireland; Curatori: Temple Bar Gallery + Studios; Espositori: Niamh O’Malley Sede: Arsenale

ISLANDA

“Perpetual MOTION”

Commissario: Auður Jörundsdóttir, Icelandic Art Center; Curatore: Mónica Bello; Espositore: Sigurdur Gudjonsson

Sede: Arsenale

ISRAELE

QUEENDOM

Commissari: Michael Gov, Arad Turgeman; Curatore: Shelley Harten; Espositore: Ilit Azoulay Sede: Giardini

ITALIA

Commissario: Onofrio Cutaia, Direzione Generale Creatività Contemporanea, Ministero della Cultura; Curatore: Eugenio Viola; Espositore: Gian Maria Tosatti

Sede: Arsenale

*KAZAKHSTAN (Repubblica del)

LAI-PHI-CHU-PLEE-LAPA

Commissario: Meruyert Kaliyeva; Curatore/Espositori: ORTA collective (Alexandra Morozova, Rusten Begenov, Darya Jumelya, Alexander Bakanov, Sabina Kuangali)

Sede: Spazio Arco, Dorsoduro 1485

KENYA

Exercises in Conversation

Commissario: Kiprop Lagat; Curatore: Jimmy Ogonga Sede: Zattere Gallery, Dorsoduro 46-48

KIRGHIZISTAN (Repubblica del)*

Gates of Turan

Commissario: Saltanat Abdyldaevna Amanova; Curatore: Janet Rady; Espositori: Firouz Farman Farmaaian; Sede: Hydro Space, Giudecca Art Center, Giudecca 211/C

KOSOVO (Repubblica del)

The Monumentality of the Everyday

Commissario: Alisa Gojani-Berisha; Curatore: Inke Arns; Espositore: Jakup Ferri Sede: Arsenale

LETTONIA

Selling Water by the River

Commissario: Solvita Krese; Curatori: Solvita Krese e Andra Silapētere; Espositori: Skuja Braden (Ingūna Skuja and Melissa D. Braden)

Sede: Arsenale

LIBANO

The World in the Image of Man

Commissario/Curatore: Nada Ghandour; Espositori: Ayman Baalbaki e Danielle Arbid Sede: Arsenale

LITUANIA

Gut Feeling

Commissario: Kęstutis Kuizinas; Curatore: Neringa Bumblienė; Espositore: Robertas Narkus Sede: Castello 3200 and 3206, Campo de le Gate

MACEDONIA DEL NORD (Repubblica di)

“Landscape experience”

Commissario: Dita Starova Qerimi, National Gallery of the Republic of North Macedonia; Curatore: Ana Frangovska; Espositore: Robert Jankuloski

MALTA

Diplomazija Astuta

Commissario: Arts Council Malta; Curatori: Keith Sciberras, Jeffrey Uslip; Espositori: Arcangelo Sassolino, Giuseppe Schembri Bonaci, Brian Schembri

Sede: Arsenale

MESSICO

Hasta que los cantos broten (Until The Songs Spring)

Commissario: Diego Sapién; Curatore: Catalina Lozano e Mauricio Marcin; Espositori: Mariana Castillo Deball, Naomi Rincón Gallardo, Fernando Palma Rodríguez, and Santiago Borja Charles Sede: Arsenale

MONGOLIA

A Journey Through Vulnerability

Commissario: Nomin Chinbat, Minister of Culture of Mongolia; Curatore: Gantuya Badamgarav Espositori: Munkhtsetseg Jalkhaajav

Sede: Castello 2131

MONTENEGRO

“The Art Of Holding Hands as we break through the sedimentary cloud”

Commissario: Jelena Božović; Curatore: Natalija Vujošević; Espositori: Dante Buu, Lidija Delić & Ivan Šuković, Darko Vučković, Jelena Tomašević, Art Collection of Non-Aligned Countries (Zuzana Chalupova, Rene Portocarrero, unknown author from Iraq and Bernard Matemera)

Sede: Palazzo Malipiero, San Marco 3078-3079/A, Ramo Malipiero

NAMIBIA***

A Bridge to the Desert

Commissario: Marcellinus Swartbooi, Senior Art Education Officer of the Directorate of Arts: Ministry of Education, Arts and Culture; Curatore: Marco Furio Ferrario; Espositore: “RENN”

Sede: Isola della Certosa

NEPAL***

Tales of Muted Spirits-Dispersed Threads-Twisted Shangri-La

Commissario: Chancellor Kancha Kumar Karmacharya (Nepal Academy of Fine Arts), Sangeeta Thapa (Founder Director Siddhartha Arts Foundation); Curatori: Hit Man Gurung, Sheelasha Raj Bhandari; Espositore: Ang Tsherin Sherpa (also known as) Tsherin Sherpa

Sede: Castello 994

NUOVA ZELANDA

Paradise Camp

Commissario: Caren Rangi, Creative New Zealand; Curatore: Natalie King; Espositore: Yuki Kihara Sede: Arsenale

PAESI NORDICI (NORVEGIA,FINLANDIA, SVEZIA)

The Sámi Pavilion

Commissario: Office for Contemporary Art Norway (OCA); Curatore: Katya García-Antón, Liisa- Rávná Finborg e Beaska Niillas; Espositori: Pauliina Feodoroff, Máret Ánne Sara, Anders Sunna Sede: Giardini

PAESI BASSI

When the body says Yes

Commissario: Mondriaan Fund; Curatori: Orlando Maaike Gouwenberg, Geir Haraldseth, Soraya Pol; Espositore: melanie bonajo

Sede: Chiesetta della Misericordia of Art Events, Cannaregio

OMAN (Sultanato dell’) ***

Commissario : Ministry of Culture, Sports and Youth, His Excellency Sayyid Saeed bin Sultan bin Yarub Al Busaidi Curatore: Aisha Stoby Espositori: Anwar Sonja, Hassan Meer, Budoor Al Riyami, Radhika Al Khimji, Raiya Al Rawahi

Sede: Arsenale

PERÙ

Peace is a Corrosive Promise

Commissario: Armando Andrade; Curatore: Jorge Villarcorta; Espositore: Herbert Rodriguez Sede: Arsenale

POLONIA

“Re-enchanting the World”

Commissario: Janusz Janowski (dal 2022), Hanna Wróblewska (sino al 2021) / Zachęta — National Gallery of Art; Curatori: Wojciech Szymański e Joanna Warsza; Espositore: Małgorzata Mirga-Tas Sede: Giardini

PORTOGALLO

“Vampires in Space”

Commissario: Direção-Geral Das Artes; Curatori: João Mourão/Luís Silva; Espositore: Pedro Neves Marques

Sede: Palazzo Franchetti San Marco 2847

ROMANIA

You Are Another Me – A Cathedral of the Body

Commissario: Attila Kim; Curatori: Cosmin Costinas e Viktor Neumann; Espositore: Adina Pintilie Sedi: Giardini e New Gallery of the Romanian Institute for Culture and Humanistic Research (Palazzo Correr, Campo Santa Fosca, Cannaregio 2214)

RUSSIA

914

Commissario: Anastasia Karneeva; Curatore: Raimundas Malasauskas; Espositori: Kirill Savchenkov, Alexandra Sukhareva

Sede: Giardini

SAN MARINO (Repubblica di)

Postumano Metamorfico

Commissioner: Riccardo Varini; Curatore: Vincenzo Rotondo; Comitato Scientifico: Alessandro Bianchini, Roberto Felicetti, Cristian Contini, Fulvio Granocchia, Pasquale Lettieri, Angela Vettese, Ami Barak, Riccardo Varini; Espositori: Elisa Cantarelli, Nicoletta Ceccoli, Roberto Paci Dalò, Endless, Michelangelo Galliani, Rosa Mundi, Mouna Rebeiz, Anne-Cécile Surga, Michele Tombolini

Sedi: Palazzo Donà Dalle Rose, Fondamenta Nove Cannaregio 5038 e Chiesa anglicana di San Giorgio, Campo San Voi, Dorsoduro 729/A

SERBIA

Walking with Water

Commissario: Marijana Kolarić; Curatore: Biljana Ćirić; Espositore: Vladimir Nikolić Sede: Giardini

SINGAPORE

Pulp III: A Short Biography of the Banished Book

Commissario: Rosa Daniel, Chief Executive Officer National Arts Council Singapore; Curatore: Ute Meta Bauer; Espositore: Shubigi Rao

Sede: Arsenale

SLOVENIA (Repubblica di)

Senza Padrone/Without a Master

Commissario: Aleš Vaupotič; Curatore:Robert Simonišek; Espositore: Marko Jakše Sede: Arsenale

SPAGNA

Correction

Commissario: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo; Curatore: Beatriz Espejo; Espositore: Ignasi Aballí

Sede: Giardini

STATI UNITI D’AMERICA

Simone Leigh: Sovereignty

Commissario: Jill Medvedow, Institute of Contemporary Art/Boston; Curatore: Eva Respini, Institute of Contemporary Art/Boston; Espositore: Simone Leigh

Sede: Giardini

SUDAFRICA (Repubblica del)

‘Into the Light’

Commissario: Nosipho Nausca-Jean Ngcaba Ambasciatore della Repubblica del Sudafrica in Italia; Curatore: Amé Bell; Espositori: Roger Ballen, Lebohang Kganye, Phumulani Ntuli

Sede: Arsenale

SVIZZERA

The Concert

Commissario: Swiss Arts Council Pro Helvetia (Madeleine Schuppli, Sandi Paucic, Rachele Giudici Legittimo); Curatori: Alexandre Babel, Francesco Stocchi; Esposiore: Latifa Echakhch Sede: Giardini

TURCHIA

Once upon a time…

Commissario: Istanbul Foundation for Culture and Arts (İKSV); Curatore: Bige Örer; Espositore: Füsun Onur

Sede: Arsenale

UCRAINA

The Fountain of Exhaustion. Acqua alta

Commissario: Kateryna Chuyeva, Deputy Minister for European Integration of the Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine; Curatori: Lizaveta German, Maria Lanko, Borys Filonenko; Espositore: Pavlo Makov

Sede: Arsenale

UGANDA***

RADIANCE: They dream In Time

Commissario: Naumo Juliana Akoryo; Curatore: Shaheen Merali; Espositori: Acaye Elizabeth Pamala Kerunen and Collin Sekajugo.

Sede: Palazzo Palumbo Fossati San Marco 2597

UNGHERIA

Dopo i sogni: ho il coraggio di sfidare i danni / After Dreams: I Dare to Defy the Damage Commissario: Julia Fabényi; Curatore: Mónika Zsikla; Espositore: Zsófia Keresztes

Sede: Giardini

URUGUAY

“Persona”

Commissario: Silvana Bergson; Curatori: Laura Malosetti Costa e Pablo Uribe; Espositore: Gerardo Goldwasser

Sede: Giardini

UZBEKISTAN* (Repubblica del)

Title Dixit Algorizmi: Garden of Knowledge

Commissario: Art and Culture Development Foundation; Curatore: Studio Space Caviar (Joseph Grima, Camilo Oliveira, Sheida Gomashchi); Espositori: Saodat Ismailova, Vyacheslav Useionov, Space Caviar

Sede: Arsenale

VENEZUELA (Repubblica Bolivariana del)

Tierra, País, Casa, Cuerpo

Commissario: Paola Claudia Posani Urdaneta; Curatore: Zacarías García; Espositori: Palmira Correa, César Vázquez, Mila Quast, Jorge Recio

Sede: Giardini

ZIMBABWE (Repubblica dello)

Commissario: National Gallery of Zimbabwe

Sede: Chiesa Santa Maria della Pietà, Calle della Pietà