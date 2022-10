Kwaidan: il libro che narra le più spaventose storie di fantasmi giapponesi in libreria dal 26 ottobre

Kwaidan: il capolavoro di Lafcadio Hearn edito da Pienogiorno, il libro che narra le più spaventose storie di fantasmi giapponesi mai pubblicate

Tempi di fantasmi e non si tratta solo Hallowen, esce in questi giorni anche il libro Kwaidan che narra di fantasmi giapponesi. «Chiunque sostenga di non credere ai fantasmi, mente al suo cuore» dice Lafcadio Hearn, senza dubbio l’autore a cui si devono le più celebri e autorevoli raccolte di storie sul Giappone soprannaturale. Su tutte Kwaidan (Storie spaventose dal Giappone di yōkai, fantasmi e demoni), un’opera fondamentale che ora esce in tutte le librerie italiane pubblicata da Libreria Pienogiorno e a cura di Michael Dylan Foster, tra i massimi esperti occidentali della cultura degli yōkai, le creature soprannaturali del folklore e della mitologia nipponica. «Un’autentica meraviglia» per Sthepen King, un maestro rimasto stregato anche dagli incubi del Sol Levante. donna della neve si abbassò, fin quasi a sfiorarlo col suo viso, e lui vide che era molto bella – ma i suoi occhi gli facevano paura. Per un po’ lei seguitò a guardarlo; poi sorrise e sussurrò: «Sei così giovane e bello, Minokichi, e non ti faròdel maleadesso. Mase dici aqualcuno ciò haivisto stanotte, tornerò…»

In un antico gioco, in Giappone, ci si riuniva di notte alla luce di cento candele per raccontarsi storie di fantasmi, kwaidan in giapponese

Si narrava di un musicista cieco convocato da un misterioso samurai a suonare per i morti, di una bellissima donna in bianco che risparmia la vita a un giovane durante una bufera di neve, lasciandogli però un terribile avvertimento, di un coraggioso guerriero alle prese con vendicativi fantasmi… A ogni storia una fiamma veniva spenta, fino all’oscurità completa. E poi si aspettava che qualcosa di misterioso e spaventoso accadesse…

Molto prima che manga, anime e videogame dal Sol Levante conquistassero il mondo, quando per gli Occidentali Giappone e Luna erano quasi alla stessa distanza, Lafcadio Hearn ha spalancato le porte dell’immaginario e della cultura nipponica. È anche grazie alla sua opera che fantasmi, creature soprannaturali e samurai a caccia di demoni ci sono oggi familiari. Hearn ha raccolto le storie di fantasmi e yōkai del folclore e le ha raccontate magistralmente, ben sapendo che le loro presenze irriducibili «sono tra di noi, sempre».

Per lui, nell’oscurità lasciata dall’ultima candela spenta, l’impossibile diventa sicuramente realtà. E ogni racconto svela qualcosa che prima era nascosto, qualcosa di misterioso o dimenticato, o ineffabile. Come uno spettro.

E non è solo Hallowen…