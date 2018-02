Konica Minolta sbarca a Roma e assume 100 giovani talenti

Apre nella Capitale un centro di ricerca dove sviluppare le più moderne tecnologie nel campo dell’intelligenza artificiale e della Tecnologia delle informazioni e comunicazioni digitali.

Konica Minolta, multinazionale giapponese leader nei settori della stampa, dei sistemi diagnostici e dei sensori industriali, inaugura a Roma i nuovi uffici e, dopo Londra, Brno e Monaco di Baviera, anche nella Capitale italiana è stata aperta aperta una struttura all’avanguardia, in cui nei prossimi mesi saranno assunti oltre 100 specialisti in diversi ambiti di ricerca per un totale di investimento pari a cinque milioni di euro, destinato a crescere nei prossimi anni.

In occasione della cerimonia di inaugurazione del laboratorio, in via Cesare Pavese 305, sono intervenuti Kunihiro Koshizuka, Chief Technology Officer, Dennis Curry, Executive Director Global R&D and Deputy CTO, Flavia Marzano, Assessora Roma Semplice e Yoshioka Hiroshi, Presidente di Konica Minolta Business Solution Italia.

Il laboratorio è stato aperto alle visite di appassionati del settore che hanno potuto assistere a interventi e presentazioni su nuove tecnologie in ambito digital workplace e data systems. Protagoniste le innovazioni tecnologiche che saranno alla base dei luoghi di lavoro digitali, la cyber-security, lo sviluppo di sensori e sistemi robotici per il supporto al lavoro del futuro nelle industrie e nell‘ambito dell‘assistenza sanitaria digitale.

Gli incontri tematici sono stati curati da Filippo Silva e Christian Mastrodonato (rispettivamente R&D Stategy Manager e Chief Technologist di Konica Minolta), Maurizio Lenzerini (Università La Sapienza), Giorgio Metta (IIT – Istituto Italiano di Tecnologia), Angelo Maria Sabatini (Scuola Superiore Sant’Anna).

Protagoniste del laboratorio le cinque Demo Station che esprimono le più recenti tecnologie sul versante del posto di lavoro digitale, dell’informazione e automazione dei sensori, dell’assistenza sanitaria digitale e dei sistemi Smart Data in via di sviluppo su territorio europeo e mondiale.