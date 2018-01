Kodak, exploit in Borsa sulle ali della criptovaluta: +100% in 2 giorni

Dopo il rialzo record realizzato ieri (+ 39%, a 4,3 dollari) l’avanzata di Kodak sembra inarrestabile. A poco più di un’ora dall’apertura della Borsa americana, il titolo guadagna circa il 61%, superando gli 11 dollari, con una capitalizzazione di borsa volata a 462,6 milioni di dollari.

Non si ferma la corsa di Kodak a Wall Street. L’annuncio del lancio di una nuova criptovaluta denominata KodakCoin destinata ai fotografi ha fatto letteralmente esplodere il titolo che, in soli due giorni, ha guadagnato più del 100% del proprio valore sul NYSE.

La notizia è arrivata ieri sera: KodakCoin consentirà ai fotografi di scambiare immagini e gestire meglio i diritti delle immagini. Lo scopo, come ha spiegato l’ad Jeff Clark è quello di consentire agli addetti ai lavori di “tenere sotto controllo il loro lavoro e come viene utilizzato”, risolvendo un problema da molti considerato come “irrisolvibile”.

Non solo: Kodak proporrà anche una piattaforma basata su Blockchain, la tecnologia sottostante Bitcoin, pensata per “dare ai fotografi e alle agenzie più potere nel prendere un maggiore controllo nella gestione dei loro diritti sulle immagini”.

In un periodo in cui il fascino oscuro delle criptovalute sta ammaliando gli investitori internazionali quasi quanto il canto delle Sirene affascinò Ulisse, è bastato solo pronunciare le parole “valute digitali” per far schizzare le azioni a Wall Street. Dopo il rialzo record realizzato ieri (+ 39%, a 4,3 dollari) l’avanzata di Kodak sembra inarrestabile. A poco più di un’ora dall’apertura della Borsa americana, il titolo guadagna circa il 61%, superando gli 11 dollari, con una capitalizzazione di borsa volata a 462,6 milioni di dollari.

Sembrano ormai lontani i momenti del delisting (2012), l’incubo della bancarotta e l’andamento borsistico senza luci né ombre tenuto sino ad oggi. La nuova criptovaluta pare aver fatto risorgere Kodak.