Kering supera le vendite pre-pandemia e propone maxi dividendo di 12 euro. Vola il marchio Gucci

Il titolo vola in Borsa trascinato dal boom dei ricavi e dal forte aumento dell’utile. Il fatturato Gucci aumenta e supera i livelli del 2019, bene YSL e Bottega Veneta

Kering vola in Borsa dopo i conti del 2021. A meno di un’ora dalla chiusura dei listini le azioni guadagnano oltre il 6% del loro valore, salendo a quota 671,8 euro, in controtendenza sul mercato.

I conti 2021 di Kering

Il colosso francese del lusso – che possiede, tra gli altri, i marchi Gucci, Bottega Veneta e Yves Saint Laurent – ha archiviato il 2021 con ricavi pari a 17,6 miliardi di euro, in crescita del 35% rispetto al 2020 e del 13% rispetto al 2019, periodo pre-pandemia.

In forte crescita anche l’utile netto, arrivato a 3,17 miliardi di euro, in rialzo del 37% rispetto al 2019. Il reddito operativo ricorrente ha registrato un’impennata del 60% rispetto al 2020, per raggiungere il nuovo record di 5,017 miliardi. Il margine operativo ricorrente, al 28,4%, recupera un livello elevato.

Kering sottolinea l’apporto arrivato dal canale retail, che nel corso dell’esercizio ha registrato un rialzo del 40% sul 2020 e del 18% sul 2019. In particolare, le vendite online sono cresciute del 55%, arrivando al 15% dei ricavi della rete al dettaglio.

I marchi principali

A trainare l’intero gruppo contribuiscono i risultati di Gucci, marchio che da solo genera più della metà del fatturato di gruppo. Il marchio italiano, lo scorso anno ha registrato ricavi pari a 9,73 miliardi (+31% sul 2020 e oltre i livelli del 2019), mentre nel solo quarto trimestre il fatturato ha registrato un aumento del 32% sul 2020 e del 18% sul 2019 dopo un terzo trimestre sotto le attese.

Positivi anche i risultati di Yves Saint Laurent e Bottega Veneta che hanno generato ricavi pari rispettivamente 2,52 miliardi (+46%) e 1,5 miliardi (+25%).

L’amministratore delegato, Francois-Henri Pinault, si è detto fiducioso sul fatto che il gruppo continui a crescere nel 2022 e anche oltre. In virtù degli ottimi risultati raggiunti e delle stime positive per l’anno in corso, il gruppo potrebbe inoltre prendere in considerazione importanti acquisizioni per aumentare il suo portafoglio.

Il cda di Kering ha proposto un dividendo pari a 12 euro per azione, in aumento del 50%.