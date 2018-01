Kairos è al 100% di Julius Baer: Basilico ceo e presidente

Gli svizzeri completano l’acquisizione di Kairos ma ne confermano la piena autonomia – Paolo Basilico: “Dal punto di vista operativo non cambierà nulla perchè il management italiano conserverà la completa autonomia gestionale, come è stato in tutti questi anni” – Tramonta l’ipotesi della quotazione

In base agli accordi contrattuali stipulati anni fa, Julius Baer, la terza banca svizzera specializzata nel private banking, è salita dall’80 al 100% di Kairos Investment Management, una delle più brillanti boutique finanziarie e realtà del risparmio gestito di Piazza Affari, fondata quindici anni fa da Paolo Basilico. Per la vendita della restante quota del 20% Basilico e il management di Kairos incasseranno altri 96 milioni, oltre a quelli percepiti nel 2016 quando gli svizzeri salirono dal 19,9% all’80% della società milanese. La transazione fa seguito al definitivo accantonamento del progetto di quotazione in Borsa di Kairos ma corona anche un matrimonio virtuoso nel quale Julius Baer ha scommesso su Kairos e, intelligentemente, ha lasciato piena autonomia al management italiano. A riprova di ciò il fatto che Basilico non solo è rimasto ceo ma è tornato anche presidente di Kairos, su proposta degli azionisti svizzeri. “Dal punto di vista operativo – spiega infatti Basilico a FIRSTonline – non cambierà nulla perchè, anche dopo il completamento dell’acquisto, Julius Baer lascerà piena autonomia al management di Kairos, come è sempre stato in questi anni”.