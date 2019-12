Juventus e Inter, un duello-scudetto come non si vedeva da anni

Juventus e Inter sono le principali indiziate per la vittoria del campionato di Serie A 2019-2020. Hanno entrambe vinto 13 partite, pareggiato solo 3 match e perso un’unica volta. Il duello è più aperto che mai

13 vittorie, tre pareggi ed una sola sconfitta. Questo è il bilancio provvisorio dopo le prime 17 gare di campionato disputate quest’anno da Inter e Juventus. Come ci racconta anche Il Corriere dello Sport, i nerazzurri ed i bianconeri, si ritrovano così a pari punti in testa alla classifica e seppur vantino sei lunghezze di vantaggio sul terzo posto occupato dalla Lazio (che però ha giocato una partita in meno), sono le principali indiziate per la vittoria del campionato di Serie A 2019-2020.

La Juventus si è ripresa la testa della classifica

Dopo la sconfitta per 3-1 subita all’Olimpico di Roma contro un’ ispiratissima Lazio, che l’ha travolta anche nella Supercoppa italiana, erano in molti a pensare che la Juventus avrebbe accusato il colpo e non sarebbe stata in grado di recuperare i due punti di svantaggio dall’Inter capolista. Nell’arco di una sola settimana, tutto è invece cambiato e grazie al 3-1 interno contro l’Udinese raccontato anche da Sky Sport e al contestuale pareggio dei nerazzurri al Franchi di Firenze, la Vecchia Signora è riuscita a riguadagnare prontamente la vetta della classifica. Proprio nell’ultima partita giocata allo Stadium, Sarri ha dato fiducia per la prima volta dal primo minuto al tridente delle meraviglie formato da Dybala, Higuaín e Ronaldo e questa scelta ha pagato immediatamente i dividendi sperati. La Juventus si è infatti resa protagonista di una delle migliori prestazioni stagionali e ha avuto la meglio sugli avversari senza troppe difficoltà. Non è un caso, pertanto, che anche dando un’occhiata alle quote presenti sul sito Gallina Scommesse, la Juventus – malgrado la sconfitta nella Supercoppa – sia ancora considerata la favorita assoluta per la vittoria di quello che sarebbe il proprio nono scudetto consecutivo. Nell’attesa che tornino nuovamente a disposizione Douglas Costa e Ramsey, la sensazione è che questo sia solo l’inizio di un ciclo fatto ancora di vittorie e bel gioco, malgrado qualche incidente di percorso come a Riyad.

L’Inter è in emergenza infortuni

Se tralasciamo gli 11 titolarissimi, la differenza principale tra Inter e Juventus sembra risiedere proprio nella differente profondità della rosa dei nerazzurri e dei bianconeri. Mentre la Vecchia Signora può vantare uno dei gruppi più completi di tutto il calcio europeo, il club di Appiano Gentile appare ancora come un cantiere aperto ed è troppo evidente la differenza qualitativa tra i titolari ed i loro sostituiti. Come raccontato anche da Calciomercato.com, i recenti infortuni di Candreva, Asamoah, Politano, Sensi e Barella hanno messo ulteriormente in evidenza i limiti di costruzione della rosa interista e non è un caso che, dopo la sconfitta in Champions contro il Barcellona, sia arrivato anche lo stop in campionato contro la Fiorentina. Conte, dal canto suo, dovrà essere bravo a far rendere al meglio il capitale umano a propria disposizione, ma la sensazione è che questa Inter necessiti ancora di qualcosa, o meglio di qualcuno, per arrivare al livello dei suoi storici avversari.

Dopo 17 gare di campionato, ad ogni modo, l’Inter si gode la testa della classifica proprio in compagnia della Juventus e da appassionati di calcio non possiamo fare altro che augurarci che questo duello possa continuare sino alla fine del campionato. La Juventus, ad oggi, pare aver qualcosa in più rispetto ai rivali nerazzurri ma chissà che il mercato di gennaio non possa regalare a Conte qualche bella sorpresa.