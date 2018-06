Juve, primi colpi sul mercato. Inter e Milan, tante ansie

In pochi giorni i campioni d’Italia hanno praticamente realizzato tre colpi sul mercato e il più deve ancora venire – Icardi tiene in ansia l’Inter mentre il Milan attende con trepidazione i soldi cinesi per evitare la stangata Uefa – Effetto Ancelotti sul Napoli mentre Sarri rischia di veder svanire la pista Chelsea

Senza tregua. Il mercato prosegue a ritmo serrato e pazienza se siamo solo a inizio giugno: di questo passo l’estate diventerà davvero bollente e la mancata presenza dell’Italia ai Mondiali, forse, passerà un po’ in secondo piano. Notizie fresche per tutte le big, nessuna esclusa e il discorso vale anche per l’estero. Ma cominciamo dalle cose nostrane e da chi, per il settimo anno consecutivo, ha portato a casa lo scudetto. La Juventus ha sostanzialmente chiuso gli affari Emre Can e Darmian, garantendosi così i primi due colpi della sua estate. Il tedesco di origini turche, in scadenza di contratto con il Liverpool, arriva a parametro zero ed è pronto a firmare un quadriennale da 6 milioni all’anno: l’operazione, nata mesi fa, è da ritenersi conclusa anche se l’ufficialità arriverà solo dopo le visite mediche, previste a Torino nei prossimi giorni. Stesso iter anche per Darmian, altro acquisto ormai portato a termine dalla coppia Marotta-Paratici: l’intesa con il Manchester United è stata raggiunta sulla base di 12 milioni e il ragazzo, ex Toro, firmerà a breve un quinquennale da 2,5 milioni a stagione.

Il weekend sarà dunque dedicato agli aspetti logistici, poi, settimana prossima, sarà tempo di stringere il cerchio attorno a Perin, altro obiettivo mai nascosto dalla dirigenza bianconera. Giorni molto caldi anche in casa Napoli, dove ci si divide tra partenze ormai imminenti (Jorginho al Manchester City per 50 milioni) e giocatori indecisi, in un senso o nell’altro. È il caso di Hamsik, che dopo aver lasciato intendere il suo addio in direzione Cina è sempre più prossimo al ripensamento. “È un giocatore azzurro e si sente tale – ha spiegato suo padre Richard. – Marek è rimasto molto contento della telefonata di Ancelotti ed è deciso a rispettare il suo contratto”. Per un nuovo acquisto “virtuale” ce n’è uno vero e proprio che potrebbe finalmente diventare realtà. Si tratta di Verdi, che questa volta è davvero vicino a vestire la maglia del Napoli: a gennaio disse di no a Sarri, ora però c’è Ancelotti ed è probabile che l’esterno si trasferisca per 25 milioni, stessa cifra pattuita qualche mese fa. Juve e Napoli, comprano, le altre aspettano, seppur per motivi differenti. La Roma è alle prese con il discorso Alisson, ad oggi il portiere più conteso del mondo. Monchi vorrebbe trattenerlo ed è pronto a rinnovargli il contratto con corposo aumento (da 1,5 a 4 milioni) annesso, il rischio che il Mondiale ne aumenti le quotazioni però c’è e dunque non si può escludere un’asta di mercato, alla quale parteciperebbero Real Madrid, Liverpool e Manchester United). A proposito del Real: prima di tutto bisogna scegliere il nuovo allenatore e il primo della lunga lista è Mauricio Pochettino. “Quel che dev’essere sarà, lascio che sia il calcio a portarmi dove vuole” ha glissato il diretto interessato, prima di precisare però che il suo contratto con il Tottenham non prevede clausole rescissorie. Dovrebbe essere lui il sostituto di Zidane, con buona pace di tutti gli altri concorrenti tra cui c’è anche Conte, sempre che lasci il Chelsea.

Col passare delle ore infatti crescono le possibilità che Antonio resti alla guida dei Blues, un po’ perché Sarri non convince (gli inglesi non avrebbero gradito alcuni episodi giudicati omofobi, come gli insulti a Mancini del 2016 e le parole alla giornalista italiana di questa stagione), un po’ perché cambiare costerebbe almeno 20 milioni a un Abramovich sempre più disinteressato a tutto ciò che avviene in quel di Londra. Giorni di attesa anche per le milanesi, in particolare per il Milan, che attende con trepidazione i soldi di Yonghong Li. Il presidente rossonero deve versare 10 milioni (prima rata dei 40 per l’aumento di capitale) entro lunedì, oppure Elliot subentrerà alla guida del club, il tutto a pochi giorni dall’attesissima sentenza dell’Uefa, che potrebbe sancire l’esclusione dalle coppe. Una quasi certezza a leggere il New York Times, piuttosto sicuro nel prevedere la stangata di Nyon, ma non per Fassone, deciso a difendere la barca nonostante la tempesta. “Sono le stesse cose che ormai leggiamo da tempo – ha glissato l’ad. – I soldi di Yonghong Li stanno arrivando”. Vedremo cosa succederà, un po’ come sul fronte Icardi. L’argentino tiene in ansia l’Inter, non a caso in Corso Vittorio Emanuele tengono gli occhi bene aperti e sondano diversi attaccanti, tra cui, come detto in settimana, Gonzalo Higuain, anche se la prima scelta resta sempre trattenere Maurito. Nel frattempo Ausilio sta intensificando i contatti col Sassuolo per Politano: con Verdi a un passo dal Napoli dovrebbe essere lui il nuovo attaccante esterno di Spalletti, che ha già dato il suo benestare all’operazione.